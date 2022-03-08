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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلات توعوية وسياحية وندوات تعريفية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي

رحلات توعية وزارة
رحلات توعية وزارة السياحة والآثار

في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار و رؤية مصر 2030 لتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة الوعى السياحي و البيئي لجميع فئات المجتمع، نظمت الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع وزارة البيئة عددا من الرحلات السياحية والتوعوية لأبناء محافظة بورسعيد إلى محمية أشتوم الجميل بالمحافظة بعد تطويرها.

وأوضحت إيمان عبدالرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مكتب الهيئة ببورسعيد نظم بالتعاون مع المحمية أولى هذه الرحلات لمجموعة من طالبات معهد رعاية المبرة الفني للتمريض و مشرفيهم من أبناء المحافظة، حيث قاموا بجولة داخل المحمية زاروا خلالها متحف المحمية ومقتنياته البحرية و الطيور المحنطة كما استمتعوا بمشاهدة البحيرة و ما بها من طيور برية نادرة.

وأضافت سماح الليثي مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد، أن برنامج الرحلة تضمن  تنظيم  ندوة تعريفية عن تاريخ المحمية وأعمال التطوير التي تمت بها، وعرض تقديمي لبعض صور المحمية ومحتوياتها.

وفي سياق متصل، أضافت مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة، أن مكتب استعلامات الهيئة برمسيس، قام باستضافة أعضاء من جمعية أولادي للأيتام بالمعادي والحاصلين على المركز الثالث على مستوى العالم في كأس العالم للأيتام والتي اقيمت في بولندا العام الماضي و المركز الأول في دوري الأيتام على المستوى المحلى بين جمعيات ودور الأيتام في مصر وذلك أثناء تواجدهم بمحطة مصر للمغادرة على قطار الشباب المتجه إلى الأقصر.

وأشارت إلى أنه خلال استضافتهم تم تقديم نبذة تعريفية عن السياحة في مصر، وتقديم النشرات السياحية لهم، كما تم الاتفاق  على تنظيم ندوة سياحية فى مقر الجمعية بالمعادي، فور عودتهم إلى القاهرة، بالاضافة إلى امكانية تنظيم رحلة سياحية ضمن مبادرة اعرف بلدك وذلك تشجيعا وتحفيزا لهم.
 

وزارة السياحة والآثار التنمية المستدامة لوزارة السياحة و الآثار رؤية مصر 2030 لتشجيع السياحة الداخلية السياحة الداخلية الوعي السياحي

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