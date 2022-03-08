بدعوى مساعدتهم.. سقوط لص يسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى

في اطار المتابعة الأمنية الميدانية ، نجح رجال الامن في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة، تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالمطرية.



تبلغ لقسم شرطة المطرية ، بقيام شخص بالنصب على المواطنين من كبار السن، أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم.

على الفور ، إنتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ ، وتم ضبطه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى- عدد 4 فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ، ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وأن المبلغ المالى وكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.