عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدعوى مساعدتهم.. سقوط لص يسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى

ارشيفية
ارشيفية

في اطار المتابعة الأمنية الميدانية ، نجح رجال الامن في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة، تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالمطرية. 

تبلغ لقسم شرطة المطرية ، بقيام شخص بالنصب على المواطنين من كبار السن، أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم.

على الفور ، إنتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ ، وتم ضبطه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى- عدد 4 فيزا كارد  بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ، ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وأن المبلغ المالى وكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كبار السن النصب على المواطنين ماكينات الصراف الالى المطرية سرقة المواطنين قسم شرطة المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجون

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

وادي دجلة يصدم إدارة الأهلى.. موسيماني يصر على التعاقد مع أحمد عاطف

موضوعات متعلقة

في 24 ساعة.. ضبط 21 ألف مخالفة مرورية بالمحافظات

ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر بـ مصنع غير مرخص بالقاهرة

ترشيحاتنا

مقتل مراهق وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار أمام مدرسة أمريكية.. شاهد

انتظروا أمطارا.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول الطقس غدا

فى اليوم العالمي للمرأة.. كيف كرمها الإسلام وهذه أبرز حقوقها

الداخلية توجه ضربات موجعة لمحتكرى السلع الغذائية وتضبط 87 طن دقيق بالمخازن

الممرات الآمنة.. مطلب عاجل لمجلس الأمن خلال الحرب الروسية الأوكرانية

لم نعد مهتمين بالانضمام للحلف.. زيلينسكي يشن هجوما على الدول الغربية والناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بمدينة نصر

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

تغير بيئي خطير.. غابات الأمازون في طريقها للتحول إلى حشائش سافانا

باستخدام جيناته.. إعادة إحياء النمر التسماني في مشروع علمي غريب بأستراليا

فيديو

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة ؟ "فيديو"

تمرين يومي.. روشتة هاني الناظر للتخلص من 7 أمراض مزمنة

حرب النجوم.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

تفاصيل أزمة حمادة هلال وتامر حسني .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ