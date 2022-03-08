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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يسلمان 50 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"

صدى البلد

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان،  والمحافظ الدكتور طارق رحمي 50 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف" قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالغربية من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور  الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء حسن الجندي سكرتير عام المحافظة، وياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة بالمحافظة. 

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ  5 % المقررة لهم.

وأكد الوزير  أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلي أن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

في مستهل كلمته رحب الوزير بالمحافظ والحضور وبأبنائنا من ذوي القدرات، مشيرا  إلي أن مبادرة "مصر بكم أجمل" استهدفت منذ إطلاقها كل ذوى الهمم على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتدريبهن وتشغيلهم.

وأشار الوزير إلي أن  ذوى الهمم تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية،  منوها إلي أن الوزارة أخذت على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبا إلي جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

ونوه الوزير أن الـ "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم ، خاصة فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني ، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من المحافظة لتوفير الرعاية والحماية لها .

وقال الوزير :إن الوزارة قامت بمبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير التدريب اللازم لتلك الفئة وكذلك فرص التدريب حققت نجاحاً ملموساً وصدى واسعا فى كل المحافظات، اشترك فيها الكثير من ذوى القدرات، وحققوا نجاحات بارزة على أرض الواقع ، فهم قوة لا يستهان بها، وفرصة نسعى لاستغلالها من أجل حياة كريمة للجميع على أرض مصر .

وأضاف الوزير أن دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل تلك الفئة وإنما امتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوى الهمم خريجي الدورات السابقة من المبادرة.

ووجه الوزير وكيل المديرية بضرورة العمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة لابناء المحافظة من ذوى القدرات في مختلف قطاعات العمل، على نحو يوفر لهم الحياة الآمنة ويجعلهم شركاء في التنمية المستهدفة يدا بيد مع غيرهم من الأصحاء. 

واكد الوزير ان الدولة المصرية لم تالوا جهدا في حماية ابناؤها من ذوى القدرات في كل المبادرات التي تقدمها لتحقيق كل رغباتهم وطموحاتهم في الحياة، فهم القادرون باختلاف ذوى الهمم والعزيمة. 

وفي ختام كلمته دعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الوطن من القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ٩ مارس الجاري، تقديرا واعزازا لما قدموه من دماء غالية للحفاظ على كرامة هذا الوطن وسلامة أراضيه. 

من جانبه أكد محافظ الغربية ان المحافظة تقدم كل الدعم اللازم لابناؤها من ذوى القدرات الخاصة في كافة المجالات وتعمل على زيادة ذلك الدعم بالتعاون من الجهات المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية برعاية تلك الفئة وحمايتها. 

 

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وزير القوي العاملة ومحافظ الغربية يسلمان 50 عقد عمل لـ قادرون باختلاف دمجهم في المجتمع الاستفادة من قدراتهم محمد سعفان وزير القوى العاملة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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