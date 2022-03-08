فتح ممرات إنسانية في 5 مدن أوكرانية

أفادت فضائية "الحدث" في نبأ عاجل، عن فتح ممرات إنسانية وأمنية في 5 مدن أوكرانية صباح اليوم، وذلك للسماح للمدنيين بالمغادرة.



وأعلنت السلطات الأوكرانية،، اليوم الثلاثاء، استعادة منطقة ميكولايف جنوب البلاد، مشيرة إلى تباطئ وتيرة تقدم القوات الروسية بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية إنها سيرت أول قافلة لإخلاء أجانب للدول المجاورة.

وبدورها، دعت الخارجية الأوكرانية روسيا إلى الالتزام بالهدنة والتمسك بوقف إطلاق النار أثناء عمليات الإجلاء.

وأعرب مسؤول أوكراني عن أسف البلاد لعدم التمكن من الاتفاق على ممرات إنسانية في مدن أخرى.

