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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في يناير|القباج: فريق التدخل السريع تعامل مع 648 حالة بموجة البرد

صدى البلد

استعرضت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا شاملاً عن جهود فريق التدخل السريع التابع للوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تعامل  الفريق مع 648 بلاغًا للأطفال وكبار وأسر بلا مأوى بمحافظات الجمهورية على مدار شهر يناير  الماضي، ووجهت القباج بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث كافة البلاغات والتحرك فور تلقيها.

ومن أبرز الحالات التي تعامل معها  فريق التدخل السريع خلال تعرض البلاد لموجة البرد الأخيرة النزول فى بعض المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة ، حيث تم التعامل مع عدد 90 حالة، وتم توزيع بطاطين لمن رفضوا الانتقال إلي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم توزيع وجبات ساخنة، كما تعامل الفريق مع حالة أسرة بلا مأوى بمنطقة شبرا الخيمة مكونة من الأب والأم وستة أطفال، حيث كانوا يسكنون بإحدي الشقق، ونتيجة لعدم قدرتهم على سداد الإيجار تم طردهم، فقام الفريق بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية التى قامت بتقديم مساعدات للأسرة واستئجار مكان لهم.

وأكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع أن الفريق استقبل 145 بلاغًا، منها استغاثة سيدة مسنة قعيدة ولا تقدر على خدمة نفسها وتعيش بمفردها بالمنزل، فتم التنسيق مع الإدارة العامة للأسرة والطفولة ومنظومة الشكاوى الحكومية، حيث تم إجراء الكشف الطبى عليها ونقلها بسيارة الإسعاف إلى دار رفقاء النبي لرعاية المسنين بالجيزة.

كما أكد يوسف أنه في محافظة بورسعيد  تم إنقاذ  حالة مسن بلا مأوى يدعى عم محمود ويبلغ من العمر 73 عامًا  وقعيد وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إيداعه بدار حياة كريمة للرجال بلا مأوي ببورسعيد، بالإضافة إلي تقديم مساعدات لعدد 18 حالة تم التعامل معها فى مناطق مختلفة فى المحافظة.

وأوضح يوسف أنه فى محافظة البحيرة تعامل الفريق مع أسرة بلا مأوى بجوار مستشفى دمنهور، وبالتنسيق مع رئيس مجلس المدينة تم نقلها إلى سكن الإيواء التابع للمحافظة، كما تعامل الفريق مع حالة طفل بلا مأوى يدعى .ف ويبلغ من العمر 13 عامًا طردته زوجة أبيه من المنزل، وتم إيداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، كما أوضح أنه فى الغربية تعامل الفريق مع عدد 21 حالة، حيث تمكن من إيداع حالتين بدور الرعاية الاجتماعية بطنطا، كما تعامل الفريق مع 18 حالة بلا مأوى في الدقهلية، حيث تم توزيع واجبات غذائية عليهم وبطاطين.

وتابع فى محافظة دمياط استقبل الفريق بلاغًا بوجود طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بمستشفى عزبة البرج المركزى وجد نائمًا في الشارع، وتم نقله إلي المستشفى، حيث يعانى من حالة التهاب رئوى حاد وبعد تماثله للشفاء نقله الفريق إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وفى البحر الأحمر قام الفريق بنقل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية تنفيذًا لقرار النيابة العامة فى هذا الشأن ، وفى المنوفية تعامل الفريق مع حالتين مسنين بلا مأوى وتم إقناعهما بالإيداع بإحدي دور الرعاية وتم نقلهما إلي مؤسسة كبار بلا مأوى بمنوف.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أن الفريق تعامل فى محافظة بني سويف مع 8 بلاغات منها شكوى إحدي الأسر طردت من مسكنها وأصبح رب الأسرة وأطفاله بالشارع، وتم توفير مسكن للمواطن وأسرته، بالإضافة إلى بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ،كما تم نقل أحد المواطنين بلامأوى إلي دار فاقدى الرعاية.

وفى سوهاج تعامل الفريق مع شكوى وجود مسن بلا مأوى يجلس في محطة سكة حديد طما وبدراسة حالة المسن تبين أنه أرمل، وتقدم للحصول على شقة من المحافظة ورفض الانتقال إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية، وعليه قام الفريق بالتوجه إلي مجلس مدينة طما وتبين أنه تمت الموافقة على طلب المسن بتوفير شقة بعمارات الأولى بالرعاية بقرية كوم السعادة بطما، وتم إرسال خطابات للمسن لاستلام الشقة، ولكنه لم يستدل علي عنوانه، وقام مجلس المدينة بتسليم المسن الشقة المخصصة له. 

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع دائما التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والجهات والوزارات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدنى ، ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

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