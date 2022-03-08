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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خدمة المستفيدين السعودية: لابد من الإفصاح عن الحافز واختيار نوع الدخل

حساب المواطن السعودي
حساب المواطن السعودي

قالت خدمة المستفيدين، التابعة لبرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية ، أنه في حال حصول تابع على حافز، عليه الإفصاح عنه ليتم احتسابه ضمن الدخل.

وأضافت خدمة المستفيدين، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لابد من الإفصاح عن الحافز واختيار نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (مخصص من برنامج حافز)، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل».

وجاء ما سبق، خلال رد خدمة المستفيدين على سؤال من أحد المواطنين، مفاده: «هل إذا استلمت الزوجة حافزًا يؤثر على حساب المواطن وينقص المبلغ أو لا؟».


وفي وقت سابق، كشفت خدمة المستفيدين، التابعة لبرنامج حساب المواطن، عن أن مستحق الدعم حال تسجيله في نظام ساند، عليه الإفصاح عن الدخل الذي يحصل عليه منه؛ بحيث يُحتسب ضمن دخله الإجمالي.

جاء ذلك ردًا من حساب خدمة المستفيدين، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على سؤال أحد المواطنين، مفاده: «هل يتأثر دخل حساب المواطن في حال تم التسجيل في ساند أو لا؟».

وأوضحت خدمة المستفيدين طريقة الإبلاغ عن دخل برنامج ساند حال وجوده: «قم باختيار نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (مخصص من برنامج ساند)، ثم اضغط (حفظ).

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