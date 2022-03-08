قبل إطلاقها رسميا غدًا..فولكس فاجن تكشف عن المقصورة الداخلية لـ ID Buzz..صور

تستعد مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للكشف رسميا عن الشاحنة الصغيرة ID Buzz غدًا، الأربعاء، وهي إصدار كهربائي حديث مستوحى من الطراز القديم للميكروباص الأصلي الشهير.

وعلى الرغم من عدم إعلان العلامة التجارية الشهيرة عن جميع تفاصيل "فولكس فاجن ID باز" شاحنة الـ MPV، فإنها أفرجت عن بعض الصور للمقصورة الداخلية لتظهر فخامة المقاعد ذات اللونين وبعض الزخارف الموجودة بالداخل على الأبواب.

فولكس فاجن ID باز

يأتي ظهور نسخة الإنتاج التجاري لفولكس فاجن ID باز بعد خمس سنوات كاملة من عرضها لأول مرة في شكل مفهوم جديد، وبعد التقاط عدسات المصورين صورا تجسسية عديدة للنسخ التجريبية الأولية التي كانت وما زالت بالغطاء المموه.

فولكس فاجن ID باز

تعد فولكس فاجن ID باز هي أول مركبة مقدمة من فولكس فاجن تقدمها في فئتين باحتياجات مختلفة، إصدار تقدمه كسيارة ركاب عادية بخمسة مقاعد وأخرى شاحنة تجارية صغيرة لنقل البضائع، مع التخطيط لدخول ID buzz مرحلة الإنتاج التجاري في مصنع المركبات التجارية التابع لشركة فولكس فاجن في هانوفر بألمانيا اعتبارًا من أوائل هذا العام.

فولكس فاجن ID باز

بالنسبة لشاحنة فولكس فاجن ID buzz التجارية، تزعم الشركة أن مساحة التخزين تصل إلى 39.5 قدم مكعب من تخزين البضائع في إصدار الخمسة مقاعد المخصص للركاب، وما يصل إلى 137.7 قدم مكعب من التخزين في نسخة الشاحنات التجارية، مع "قسم خلف الصف الأول من المقاعد" مجهز لتخزين البضائع.

وقد أضافت فولكس فاجن الشاحنات الجديدة لمساعدة المجموعة على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق إجمالي مبيعات EV بنسبة 50% في أمريكا الشمالية بحلول عام 2030.