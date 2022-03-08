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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقطات عفوية.. ميريهان حسين تحتفل باليوم العالمي للمرأة

ميريهان حسين
ميريهان حسين

احتفلت الفنانة ميريهان حسين، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

وشاركت ميريهان حسين صورا لها بلقطات عفوية، وعلقت على الصور: “عيد مرأة سعيد لكل السيدات”.

أول ظهور لـ ميريهان حسين بعد شفائها من كورونا

في عز البرد.. ميريهان حسين تشارك كواليس حكاية "وأنسى روحي وياك"

وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.
مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

كانت ميرهان حسين قد حققت نجاحاً كبيراً فى تقديم شخصية "قمر" بحكاية "وانسى روحى وياك" من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، باحترافية وبراعة، إذ تعد هذه التجربة أولى بطولاتها المطلقة، خصوصا وأنها مختلفة عن الأنماط الدرامية التي قدمتها سابقا، حيث ظهرت بشكل جديد ومختلف عليها تماماً بعيدا عن الأدوار التى اعتاد المخرجون حصرها فيها، لتتفوق ميرهان على نفسها خلال الأحداث الدرامية.

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