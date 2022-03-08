أبو العينين يهنئ المرأة المصرية في عيدها: ضمير وأمان مصرنا.. والشريك في البناء والتنمية

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المرأة المصرية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مستحضرًا قيمة المرأة المصرية ودورها الرائد في تاريخ مصر.

وقال أبو العينين من خلال منشور عبر صفحته الرسمية: "في اليوم العالمي للمرأة .. تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية الشجاعة الملهمة السند صانعة الأمل ورمز العطاء .. ضمير وأمان مصرنا الغالية عبر تاريخها المليء بالنضال والتضحية".

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المرأة المصرية صاحبة الصفوف الأولي فى الدفاع عن مجد هذه الأمة ووحدتها، والشريك فى قصة نجاح البناء والتنمية لمصرنا الحديثة .. تحية من القلب لأمهات شهدائنا الأبرار .. لكل أم وأخت وابنة وزوجة.

وأتمّ: "كل عام وعظيمات مصر بكل خير وسعادة".