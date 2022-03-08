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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 20 طن مخلل و1370 لتر خل وأغذية فاسدة في بسيون

ضبط وإعدام 20 طن
ضبط وإعدام 20 طن و 1370 لتر خل و أغذية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية ، ضبط وإعدام 20 طن مخلل بمعامل   المخللات  و 1370 لتر خل بمصنع خل  للشك في صالحيتها للاستهلاك الآدمي، بنطاق مدينه  بسيون ، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين تنفيذا لتعليمات وزير الصحة السكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مؤكدا  استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، وحرصًا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

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ومن جانبه، أوضح أشرف فرحات مراقب عام الأغذية ، أنه تم المرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بسيون  للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام اغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

 وأضاف أنه تم تحرير  7 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية و4 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية  بعد تشكيل لجنة  بمعرفة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائى  والدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية ، لضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل بنطاق مركز و مدينة بسيون قرب حلول شهر رمضان الكريم. 

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