ضبط الأسواق.. التموين: سلع بتخفيضات 30٪ في معارض أهلا رمضان.. فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين و التجارة الداخلية، إن المعرض الرئيسي لـ أهلا رمضان سيتم اطلاقه فى 24 مارس المقبل، موضحًا أن هناك 1300 معرض بالمحافظات لتقديم السلع بـ أسعار مخفضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين و التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن التخفيضات الموجودة فى منافذ أهلا رمضان تتروح بين 25 لـ 30%، لـ التخفيف على المواطنين.

وعلق على ارتفاع الأسعار فى الفترة الحالية، قائلا إنه سيكون هناك انخفاض فى الأسعار قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن وزارة التموين تدخلت لضبط الأسعار والأسواق.

ولفت إلى أن منظومة التموين تعتبر من أكبر المنظومات فى الدولة، ويستفيد منها 64 مليون مصري، وتم صرف 40% من سلع شهر مارس، ولا توجد زيادة فى أسعار السلع التموينية، مؤكدًا أن كيلو السكر بـ 10 ونص، و الأرز 8 جنيه، و الزيت يبدأ من 20 جنيه، و الشاي بـ 3 جنيهات و الصلصة بـ ثلاث جنيهات، و الفول بـ 7 ونصف، وهناك 28 سلع لم يتغير سعرها.

وفى نفس المداخلة قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل فى أكثر من محور لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بـ الأسواق، موضحًا أن هناك احتياطى استراتيجي آمن من السلع التموينية، و الأساسية، وهو ما جعل الجميع لا يشعر بأى شئ خلال جائحة كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين أن الفترة الحالية تشهد أزمة فى الأسواق، ولكن هناك احتياطي من السلع، وهناك مواجهة لـ أى تاجر يقوم بتخزين السلع.

ولفت إلى أن القمح الموجود يكفى لـ 4 أشهر، مقبلة، بجانب أن هناك حصاد للمحصول الجديد فى منتصف شهر أبريل والزيت يكفى لـ 5 أشهر، و الأرز لـ 4.5 شهر، و المكرونة 5 أشهر والسكر 5.5 شهر، والآن يتم حصد موسم البنجر و القصب، وهناك احتياطي من الدواجن 6 أشهر، و الفول ثلاث أشهر.

وأشار إلى أن الاحتياطي الموجود لدى الدولة، قلل من حدة الأزمة الموجودة حاليًا، وفى نفس الوقت تم افتتاح معارض أهلا رمضان.