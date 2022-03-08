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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كما واجهنا أزمة كورونا.. الغرف التجارية تلتقي برئيس الوزراء| تفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف  محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية موضحا أن الاجتماع تناول الاطمئنان على توافر السلع ومواجهة غلاء الأسعار.


وأضاف “المصري” في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة للأسعار في الأسواق، لافتا إلى أنه تم خلال أزمة كورونا النجاح في زيادة المعروض من السلع، وهو ما يسعى الغرف التجارية لتحقيقه الآن.

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واستطرد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم التعامل مع كل من يخالف من التجار، لافتا إلى أن خدمة المواطن في هذه الظروف الصعبة واجب على الجميع، وواصل محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توافر من السلع الإستراتيجية يصل ما بين 6 و 8 أشهر.


واختتم أن سعر البترول قد يرتفع إلى 250 و 300 دولار للبرميل، بعد قرار بايدن بحظر النفط الروسي، موضحا أن المواطن الأمريكي أقل ضررًا من المواطن الأوروبي. 

فيما قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحركًا في أسعار المعدن الأصفر وصل إلى 3.1%، وفور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد النفط الروسي؛ يقترب الذهب من أعلى سعر له في تاريخه.

وأضاف عبر قناة «صدى البلد»، أن سلسلة العقوبات أدت لارتفاع أسعار البترول بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول أدى إلى حالة تضخم لحظي.

وتابع أن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهاردة ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أنه كان هناك معرضًا للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب.

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