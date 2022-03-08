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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مقتل جنرال روسي كبير في معركة قرب خاركيف.. تفاصيل

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن جنرالًا روسيًا كبير قُتل في معركة بالقرب من مدينة خاركيف.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن بيان وزارة الدفاع الأوكرانية لم يقدم دليلا على مقتل الجنرال الروسي فيتالي جيراسيموف ولم يذكر تفاصيل عن موعد مقتله.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الروسية شيئًا، اليوم الثلاثاء، بشأن مقتل جيراسيموف، على الرغم من أنها أعلنت مقتل روسًا آخرين في أوكرانيا. 

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على الأسئلة بشأن جيراسيموف، اليوم الثلاثاء، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا.

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وحددت أوكرانيا جيراسيموف بأنه “قائد عسكري روسي، ولواء، ورئيس الأركان والنائب الأول لقائد الجيش 41 للمنطقة العسكرية المركزية في روسيا”.

وقالت إنه كان من قدامى المحاربين في الحملات الروسية في الشيشان وسوريا.

وقال بيان وزارة الدفاع الأوكرانية “قتل وجرح عدد من كبار ضباط الجيش الروسي”.

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