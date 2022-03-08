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وزير التعليم العالى : 750 طالب عائد من أوكرانيا الأكثر تأثرا لدراستهم بالجامعات الحدودية

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية لا تتحرك بتوجيه من أحد في التعامل مع أزمة الطلاب العائدين من أوكرانيا ولكن الدولة تقوم بواجبها وهذا دورها وواجبها من أول يوم مع بداية الأحداث الحربية فى اوكرانيا، لافتا إلى تواصلهم مع سفير مصر بأوكرانيا وعرفوا التفاصيل.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أننا نتحرك من تاريخ بداية الحرب إلى الان بشكل متواصل من خلال المجلس الاعلى للجامعات والتواصل مع الجهات المسئولة، مفيدا بأنهم رصدوا 3220 طالب يدرسون فى اوكرانيا نعلم موقفهم الدراسي بالكامل.

وتابع: "750 من الطلاب العائدين من اوكرانيا كانوا فى الجامعات الحدودية وهذه أكثر أماكن تأثرت من بداية الازمة، ومحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية بها أكثر الطلاب، ونتابع من خلال مجلس الأزمة موقف الطلاب المصريين العائدين فى اوكرانيا".
 

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