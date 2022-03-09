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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجيب زاهي زركش.. بهاء باسم لبيب يشارك في «حرب نفسية»

بهاء باسم لبيب
بهاء باسم لبيب

يشارك الفنان بهاء باسم لبيب في مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة التي تواصل تصوير دورها فى العمل حاليًا حتى تنتهى منه سريعًا لارتباطها بتصوير أعمال أخرى.

ويعد المسلسل ثانى حكايات مسلسل "وجوه" المقرّر عرضه بعد شهر رمضان المقبل، وهو من 15 حلقة، وتدور الأحداث في إطار سيكو دراما.

وتجسّد أروى خلال الأحداث دور سيدة متزوجة من الفنان مصطفى درويش الذي يعمل ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف سويًا.

من ناحية أخرى تواصل أروى جودة تصوير دورها فى مسلسل "بابلو" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وتجسد أروى خلال أحداث العمل شخصية سيدة من عائلة ثرية تتعرف على حسن الرداد ويحدث بينهما العديد من المواقف والتي تتطور بشكل درامى مشوق.

يشار إلى أن مسلسل "بابلو" بطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، ساندى على، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.


الجدير بالذكر أن مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

 

يذكر أن بهاء باسم لبيب شارك فى رمضان الماضي مسلسل "نجيب زاهى زركش"، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

أروى جودة رشوان توفيق يحيى الفخراني جيهان خليل مسلسل نجيب زاهي زركش حرب نفسية Arts Entertainment

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