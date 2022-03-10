30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

أسابيع قليلة ويهل علينا شهر رمضان والذي ينتظره الجميع من العام للعام ويبدأ أيضاً السباق الدرامي لمسلسلات رمضان والتي بلغ عددها حوالي 30 عملاً درامياً .
مسلسلات شهر رمضان
بدأ الفنانون الإعلان عن أعمالهم الدرامية والتي ستذاع خلال شهر رمضان والتي تنوعت بين الاجتماعي والكوميدي والوطني حيث تصدر مسلسل الاختيار 3 قائمة مسلسلات رمضان هذا العام.
مسلسل الاختيار 3
القصة: تدور أحداث العمل حول الجهود التى يبذلها جهاز الشرطة المصرية للحفاظ على الوطن من الأعداء الذين يحاولون هدم الدولة المصرية.
الابطال : كريم عبد العزيز - أحمد عز- أحمد السقا - ياسر جلال - عمرو القاضي - وعدد من ضيوف الشرف
المخرج : بيتر ميمى
المؤلف : هاني سرحان
قنوات العرض : on e
عدد الحلقات : 30 حلقة
كواليس العمل : للعام الثالث على التوالي يتم تقديم موسم جديد من مسلسل الاختيار بعد النجاح الكبير الذى حققه فى مواسم الاولي ، وقد قام ببطولته الجزء الأول الفنان أمير كرارة ، بينما قام ببطولة الجزء الثانى كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي .
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مسلسلات رمضان 2022 من خلال الفيديوجراف التالي: