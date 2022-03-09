الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل وزير التجارة الجامبي

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم الثلاثاء 8 مارس2022 معالي وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف سيدي كيتا والوفد المرافق له، بحضور سفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا ومسؤولين آخرين، وممثلين من المملكة عن وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية.



وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومشاريع الصندوق الجاري تنفيذها في دولة جامبيا.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ثمن وزير التجارة الجامبي الجهود التي يقوم بها الصندوق، مؤكداً أن المملكة تقف دائماً مع جامبيا من خلال إسهاماتها ودعمها للمشاريع التنموية.



يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه عام 1975 قدم لجمهورية جامبيا (14) قرضًا تنمويًا وأدار (5) مِنح لتمويل مشاريع تشمل قطاعات النقل والتعليم والمياه والبنية التحتية