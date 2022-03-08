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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في احتفالية يوم المرأة.. انتصار السيسي تشاهد فيلما بعنوان « نورا»

احتفالية يوم المرأة
احتفالية يوم المرأة المصرية

شهدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات  احتفالية يوم  المرأة المصرية، وشاهدت فيلم نورا.

وتم تنفيذ فيلم نورا،   بالمشاركة مع صندوق  الأمم المتحدة للسكان ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة .

ومن جانبها قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إن مبادرة حياة كريمة تهتم بالإنسان المصري، كما يتم توفير مشروعات المرأة المعيلة ومراكز إعداد الأسرة المنتجة والحرف اليدوية لحفظ التراث .

وأضافت في كلمة لها خلال مشاركتها في احتفالية  بيوم المرأة المصرية:" أكثر شيء نرى  فيه قوة المرأة المصرية  كان في  30 يونيو".

وتابعت انتصار السيسي:"  لا ننسى هذا اليوم الذي أكد أن  المرأة المصرية قوية ووقت الجد تكون في الصفوف الأولى".

 

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