في احتفالية يوم المرأة.. انتصار السيسي تشاهد فيلما بعنوان « نورا»

شهدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية، وشاهدت فيلم نورا.

وتم تنفيذ فيلم نورا، بالمشاركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة .

ومن جانبها قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إن مبادرة حياة كريمة تهتم بالإنسان المصري، كما يتم توفير مشروعات المرأة المعيلة ومراكز إعداد الأسرة المنتجة والحرف اليدوية لحفظ التراث .

وأضافت في كلمة لها خلال مشاركتها في احتفالية بيوم المرأة المصرية:" أكثر شيء نرى فيه قوة المرأة المصرية كان في 30 يونيو".

وتابعت انتصار السيسي:" لا ننسى هذا اليوم الذي أكد أن المرأة المصرية قوية ووقت الجد تكون في الصفوف الأولى".