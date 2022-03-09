أخبار الفن| محمد رمضان يرد على تصريحات حسين فهمي.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان.. انفصال مجدي صبحي عن خطيبته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

رد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك على تصريحات الفنان حسين فهمي على هامش تكريمه فى مهرجان الأقصر، والتي انتقد أحد الفنانين الذي يستعرض ثراءه أمام الجمهور ، خاصة نشر صوره فى الطائرة الخاصة .

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء عرض مسلسلات رمضان 2022 ، حيث يتنافس على المائدة الدرامية هذا العام 30 عملاً درامياً، متنوعا بين الكوميدي والاجتماعي والأعمال الوطنية، وفى السطور التالية نرصد لكم تفاصيل كل تلك الأعمال المنتظرة.

إعادت صفحة محبى عمرو دياب عبر موقع فيسبوك ، نشر فيديو اللاعب النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خلال مشاركه مع جمهوره عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وهو يستمع لأغنية للنجم عمرو دياب.

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى ، أكدت الناقدة ماجدة خير الله ان هناك عدد من الفنانات فى الوقت الراهن ناقشن قضايا المرأة فى أعمالهن مثل ليلي علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم وهند صبري .

طرحت منصة watch it، الأفيشات الخاصة بمسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وطرحت عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال وهم أمير كرارة وأمينة خليل وهانى رمزي الذى سوف يكون مفاجأة العمل ، حيث يقدم دور بعيداً عن الكوميديا.

نشر الفنان محمد رمضان عبر قناته على موقع تيك توك فيديو أثناء توجيهه إلى بعض المجاميع خلال تصوير مسلسله الرمضانى مشوار .

حيث طلب محمد رمضان من المجاميع المشاركين فى مسلسل مشوار عدم النظر له خلال تصوير المشهد ، لأنه من المفترض شخص طبيعي من أهل المنطقة يدخل الى إحدى الافراح .

أعلن الفنان مجدي صبحي عن إنفصاله عن خطيبته بعد مرور 11 يوم فقط على إعلان خطوبتهما رسمياً.

نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بوستر مسلسله الجديد “ بابلو ” ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

توفي اليوم يحيي شقيق الفنان أحمد عبد العزيز وحددت أسرة الراحل غدا لتشييع جثمانه من مسجد ال رشدان ومن المقرر إقامة العزاء في نفس اليوم بنفس المسجد.



