أخبار الفن| محمد رمضان يرد على تصريحات حسين فهمي.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان.. انفصال مجدي صبحي عن خطيبته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :
محمد رمضان يرد على انتقادات حسين فهمي: تقصدني أو لا أنا بحبك
رد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك على تصريحات الفنان حسين فهمي على هامش تكريمه فى مهرجان الأقصر، والتي انتقد أحد الفنانين الذي يستعرض ثراءه أمام الجمهور ، خاصة نشر صوره فى الطائرة الخاصة .
31 عملاً درامياً .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022
أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء عرض مسلسلات رمضان 2022 ، حيث يتنافس على المائدة الدرامية هذا العام 30 عملاً درامياً، متنوعا بين الكوميدي والاجتماعي والأعمال الوطنية، وفى السطور التالية نرصد لكم تفاصيل كل تلك الأعمال المنتظرة.
مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني يستمع إلى أغنية عمرو دياب .. فيديو
إعادت صفحة محبى عمرو دياب عبر موقع فيسبوك ، نشر فيديو اللاعب النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خلال مشاركه مع جمهوره عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وهو يستمع لأغنية للنجم عمرو دياب.
ماجدة خير الله : فنانات قدمن أهم قضايا المرأة على الشاشة
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى ، أكدت الناقدة ماجدة خير الله ان هناك عدد من الفنانات فى الوقت الراهن ناقشن قضايا المرأة فى أعمالهن مثل ليلي علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم وهند صبري .
مسلسلات رمضان 2022.. هاني رمزي مفاجأة "العائدون"
طرحت منصة watch it، الأفيشات الخاصة بمسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.
وطرحت عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال وهم أمير كرارة وأمينة خليل وهانى رمزي الذى سوف يكون مفاجأة العمل ، حيث يقدم دور بعيداً عن الكوميديا.
المشهد هيبوظ .. محمد رمضان يوجه مجاميع مسلسله مشوار " فيديو"
نشر الفنان محمد رمضان عبر قناته على موقع تيك توك فيديو أثناء توجيهه إلى بعض المجاميع خلال تصوير مسلسله الرمضانى مشوار .
حيث طلب محمد رمضان من المجاميع المشاركين فى مسلسل مشوار عدم النظر له خلال تصوير المشهد ، لأنه من المفترض شخص طبيعي من أهل المنطقة يدخل الى إحدى الافراح .
مجدي صبحي يعلن انفصاله عن خطيبته بعد 11 يوما فقط
أعلن الفنان مجدي صبحي عن إنفصاله عن خطيبته بعد مرور 11 يوم فقط على إعلان خطوبتهما رسمياً.
بلوك جديد .. حسن الرداد ينفرد بالأفيش الاول لمسلسل بابلو
نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بوستر مسلسله الجديد “ بابلو ” ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .
وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدا
توفي اليوم يحيي شقيق الفنان أحمد عبد العزيز وحددت أسرة الراحل غدا لتشييع جثمانه من مسجد ال رشدان ومن المقرر إقامة العزاء في نفس اليوم بنفس المسجد.