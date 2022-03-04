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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. أشرف عبد الباقي يحتفل بزفاف ابنته وافتتاح مهرجان دندرة وشذى ترحب بالغناء مع ويجز

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها احتفال أشرف عبد الباقي بزفاف ابنته في غياب نجوم الفن وتفاصيل افتتاح مهرجان دندرة وإيرادات فيلم باتمان الجديد وعلاقة شذى بأغاني الراب وويجز. 

وسط غياب نجوم الفن.. الفنان أشرف عبد الباقي يغني في حفل زفاف ابنته| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان أشرف عبد الباقي أثناء غنائه في حفل زفاف ابنته في ظل غياب نجوم الوسط الفني.

شذى: لا أمانع الغناء مع ويجز وأرفض المشاركة في أفلام المقاولات|خاص

قالت الفنانة شذى إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة "آه يا ليلنا" التي حققت مشاهدات عالية عقب طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية. 

ماعدا الأعمال المستقلة.. مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يقاطع جزءا من نشاطات السينما الروسية

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مقاطعة جزئية للأعمال الروسية تتضمن عدم مشاركة المنظمات السينمائية ووسائل الإعلام التي تدعمها الحكومة والدولية الروسية بما فيها السفراء والوفود الثقافية المتصلة بالحدث السنوي. 

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا،والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحت رعايته. 

إسعاد يونس.. مسيرة ممثلة ومنتجة وسينمائية مخضرمة تأثر الجمهور بحضورها المتميز دائما

تصدر اسم الفنانة إسعاد يونس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إذاعة الجزء الأول من حوارها المنتظر مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في إنجلترا. 

خلال يومين.. فيلم The Batman يحقق 5 ملايين دولار في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم The Batman حوالي 5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد يومين من عرضه وقبل طرحه في السينمات الأمريكية وسط توقعات بنجاحات أكبر مع مرور عطلته الأسبوعية الأولى خاصة بالبوكس أوفيس

ليدي جاجا وزوي كرافيتز ضمن مقدمي حفل جوائز الأوسكار 2022

اختيرت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي جاجا لتكون ضمن قائمة مقدمة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، بعدما صدمت لعدم اختيارها ضمن قوائم الترشيحات هذا العام. 

اشرف عبد الباقي شذى نشرة الفن فيلم باتمان مهرجان دندره

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