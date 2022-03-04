نشرة الفن.. أشرف عبد الباقي يحتفل بزفاف ابنته وافتتاح مهرجان دندرة وشذى ترحب بالغناء مع ويجز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها احتفال أشرف عبد الباقي بزفاف ابنته في غياب نجوم الفن وتفاصيل افتتاح مهرجان دندرة وإيرادات فيلم باتمان الجديد وعلاقة شذى بأغاني الراب وويجز.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان أشرف عبد الباقي أثناء غنائه في حفل زفاف ابنته في ظل غياب نجوم الوسط الفني.

قالت الفنانة شذى إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة "آه يا ليلنا" التي حققت مشاهدات عالية عقب طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية.

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مقاطعة جزئية للأعمال الروسية تتضمن عدم مشاركة المنظمات السينمائية ووسائل الإعلام التي تدعمها الحكومة والدولية الروسية بما فيها السفراء والوفود الثقافية المتصلة بالحدث السنوي.

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا،والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحت رعايته.

تصدر اسم الفنانة إسعاد يونس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إذاعة الجزء الأول من حوارها المنتظر مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في إنجلترا.

حقق فيلم The Batman حوالي 5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد يومين من عرضه وقبل طرحه في السينمات الأمريكية وسط توقعات بنجاحات أكبر مع مرور عطلته الأسبوعية الأولى خاصة بالبوكس أوفيس

اختيرت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي جاجا لتكون ضمن قائمة مقدمة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، بعدما صدمت لعدم اختيارها ضمن قوائم الترشيحات هذا العام.