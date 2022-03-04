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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماعدا الأعمال المستقلة.. مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يقاطع جزءا من نشاطات السينما الروسية

مهرجان تورنتو
مهرجان تورنتو

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مقاطعة جزئية للأعمال الروسية تتضمن عدم مشاركة المنظمات السينمائية ووسائل الإعلام التي تدعمها الحكومة والدولية الروسية بما فيها السفراء والوفود الثقافية المتصلة بالحدث السنوي. 

فيما أكدت إدارة مهرجان تورنتو على دعمها للشعل الأوكراني ضد الغزو الروسي والحرب، لكن بيانها الرسمي الذي صدر منذ ساعات أكد على استمرارهم استقبال أفلام من صانعي السينما المستقلة الروسيين ضمن برامجهم. 

في الوقت نفسه أعلن مهرجان تورنتو عن إتاحة المزيد من المكانة والوقت لصانعي الأفلام الأوكرانيين والروس المستقلين لإلقاء الضوء على فهم العالم للصراع الدائر في المنطقة أمام صناع السينما من كل دول العالم. 

يأتي ذلك بعدما أصدر مهرجان كان بيانا أعلن فيه حظر التعامل مع الوفود الروسية الفنية، ومنعها من حضور النسخة المقبلة من الحدث السنوي المقرر إقامته في مايو المقبل في حالة استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وجاء في بيان مهرجان كان السينمائي الدولي، أن يقدم كل الدعم لشعب أوكرانيا، والانضمام لحملة المقاطعة الفنية والعالمية لشجب والتنديد بهذا الوضع. 

من المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو المقبل، ولن يستقبل أي مندوبين روس أو أعضاء من الحكومة الروسية. 

اتخذت مؤسسات ومهرجانات سينمائية قرارات مماثلة تشمل مقاطعة روسيا، منها جوائز الفيلم الأوروبي التي استبعدت الأفلام الروسية من نسختها المقبلة، واعتبرت تصرفات بوتين غير مقبولة على الإطلاق. 

ودعت عدد من صناع السينما الأوكرانية العالم إلى مقاطعة الفن الروسي، بعد أيام من شن هجمات على بلادهم، فيما أكدت أكاديمية الفيلم الأوروبي على وجوب احترام سيادة أوكرانيا على أراضيها. 

وعبرت الأكاديمية عن قلقها من أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفتها بأنها فظيعة وغير مقبولة وأدانتها بشدة، معربين عن قلقهم على مصر الشعب الأوكراني ومجتمع صناع السينما.

بموجب البيان ستستبعد أكاديمية الفيلم الأوروبي الأفلام الروسية من جوائزها هذا العام، كما اعتذرت عن عدم اتخاذ مثل هذه الموقف في وقت أبكر مثلما حدث في مجال كرة القدم والعالم الرياضي بشكل عام. 

كما قررت شركة وارنر بروس سحب خططها لعرض فيلمها الجديد The Batman الذي من المقرر طرحه عالميا بدءا من الغد، واتخذت ديزني نفسي الموقف وعلقت طرح فيلم الرسوم المتحركة Turning Red لأجل غير مسمى في الأراضي الروسية.

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