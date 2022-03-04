خلال يومين.. فيلم The Batman يحقق 5 ملايين دولار في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم The Batman حوالي 5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد يومين من عرضه وقبل طرحه في السينمات الأمريكية وسط توقعات بنجاحات أكبر مع مرور عطلته الأسبوعية الأولى خاصة بالبوكس أوفيس.

تشير تقارير إعلامية إلى أن فيلم The Batman حقق منذ الثلاثاء الماضي حوالي 2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، ومثلهما في فرنسا، وباقي أرقام إيراداته موزعة بين عدد من الدول الأوروبية، قبل إضافة 19 سوقا جديدا له صباح اليوم الجمعة.

حتى الآن يعتبر خبراء صناعة السينما أن فيلم The Batman على موعد مع تحقيق أرقام إيرادات غير مسبوقة، قد تصل إلى 240 مليون دولار في عطلته الأولى، في الوقت الذي ينال فيه العديد من الإشادات النقدية عبر المواقع الفنية المتخصصة.

وصفه موقع Rotten Tomatoes فيما العمل بأنه أفضل فيمل باتمان تم تقديمه على الإطلاق، ويقدم أحداث مثيرة وغامضة عن الشخصية الخارقة الشهيرة.

تدور أحداث The Batman عن الأيام الأكثر ظلمة التي شهدتها مدينة جوثام، في ظل انتشار الفساد والجرائم وتورط مسئولين رفيعي المستوى في أكثر عملية احتيال شهدتها المدينة التي تبحث عن الضوء والخروج من الأزمة.

حمل باتمان الذي لعب دوره في الفيلم الجديد روبرت باتينسون لواء وشعلة إنقاذ مدينة جوثام بالتعاون مع الشرطة وخاصة صديقه جيم جوردون رجل الأمن الذي اشترك مع باتمان في حل لغز مقتل عدد من المسئولين على يد الشرير الشهير ذا ريدلر.

يتعاون باتمان الذي يعرض علانية برجل الأعمال بروس واين الشاب، مع كات وومان التي تلعب دورها زوي كرافيتز في إقصاء أكبر عناصر الفساد في مدينة جوثام، ومحاربة أعمال ذا ريدلر الشريرة بعدما فاقت المدى وأغرق المدينة بأكملها.

فتحت السينمات المصرية باب حجز تذاكر فيلم باتمان الجديد منذ فترة، ومازال الحجز مستمرا لتجربة أحدث نسخ شركة وارنر بروس عن فارس الظلام وحياته منذ كان شابا، وتعاونه مع كات وومان.

يعرض فيلم The Batman بتقنية الأيماكس والـ 3D، لاحتوائه على العديد من مشاهد الأكشن والأحداث المثيرة التي تشهدها مدينة جوثام الشهيرة.

يشارك في بطلة The Batman إلى جانب روبرت باتينسون و زوي كرافيتز ، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، ويخرجه مات ريفز.