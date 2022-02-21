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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2 مارس.. طرح فيلم باتمان الجديد في السينمات المصرية

أبطال فيلم باتمان
أبطال فيلم باتمان الجديد

تبدأ السينمات المصرية عرض فيلم باتمان الجديد من يوم الأربعاء 2 مارس، الذي يقوم ببطولته روبرت باتينسون ويستعرض قصة الرجل الوطواط الشاب الذي حمل لواء الدفاع عن مدينة جوثام في الظلام، ويواجه أشرارها المعروفين بشراستهم. 

فتحت السينمات المصرية باب حجز تذاكر فيلم باتمان الجديد منذ فترة، ومازال الحجز مستمرا لتجربة أحدث نسخ شركة وارنر بروس عن فارس الظلام وحياته منذ كان شابا، وتعاونه مع كات وومان.

يعرض فيلم The Batman بتقنية الأيماكس والـ 3D، لاحتوائه على العديد من مشاهد الأكشن والأحداث المثيرة التي تشهدها مدينة جوثام الشهيرة. 

قصة فيلم باتمان الجديد 

يتورط باتمان الشاب  في العديد من قضايا وحوادث القتل، في أحداث فيلم The Batman، ويقدم بطله روبرت باتيسنون لأول مرة شخصية بطل خارق خلفا لأسماء كبيرة من الفنانين على رأسهم بن أفليك وكريستيان بيل. 

يشارك في بطلة The Batman إلى جانب روبرت باتينسون كل من زوي كرافيتز في دور كات وومان، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، ويخرجه مات ريفز.

يظهر روبرت باتينسون في تريلر The Batman لأول مرة بملابس الرجل الوطواط الذي يرعب الجميع، وبدت عليه شراسة وآداء مختلف عن أدواره السابقة. 

تم تأجيل عرض الفيلم مرتين بسبب ظروف جائحة كورونا عن موعد طرحه الأصلي الذي كان مقررا في يونيو 2021، بحسب موقع hollywoodreporter.

توقف تصوير The Batman  في سبتمبر الماضي، بعدما أعلنت شركة وارنر بروس إصابة واحد من فريق إنتاج الفيلم بفيروس كورونا، وأعلنت مصادر أن تحاليل روبرت باتينسون جاءت إيجابية.

اختير روبرت باتينسون بطل سلسلة أفلام توايلايت ليكون خلفا لبن أفليك في تقديم شخصية باتمان الشهيرة، وستدور أحداث الفيلم حول طفولة وشباب شخصية بروس واين.

باتمان The Batman روبرت باتينسون مدينة جوثام السينمات المصرية

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