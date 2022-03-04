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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليدي جاجا وزوي كرافيتز ضمن مقدمي حفل جوائز الأوسكار 2022

ليدي جاجا وزوي كرافيتز
ليدي جاجا وزوي كرافيتز ضمن مقدمي حفل الأوسكار

اختيرت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي جاجا لتكون ضمن قائمة مقدمة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، بعدما صدمت لعدم اختيارها ضمن قوائم الترشيحات هذا العام. 

 

ستصعد ليدي جاجا على المسرح لتسليم إحدى الجوائز للفائزين، على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، إلى جانب بطلة فيلم باتمان الجديد زوي كرافيتز، والممثل كريس روك، وكيفن كوستنر، وروزي بيريز، والحاصلة على جائزة أفضل ممثلة العام الماضي يون يو جونج.

 

جرت العادة مؤخرا أن يقدم الجوائز التمثيلية كل عام الحاصلين على نفس التكريمات في العام السابق لزملائهم الجدد، وسيتم الكشف عن باقي أسماء النجوم الحاضرين والمقدمين لحفل جوائز الأوسكار خلال الفترة المقبلة. 

 

يتصدر فيلم The Power of the Dog قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام، ونل 12 تنويها بما فيها أفضل فيلم وإخراج وسيناريو. 

 

قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار عدم إذاعة عدد من التكريمات على الهواء مباشرة في الحفل المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل، بحسب موقع فاريتي. 

 

تفضل الأكاديمية أن يكون حفل الأوسكار وفقراته المذاعة على الهواء أكثر انسيابية وقابلة للمشاهدة بعدم ضخ كل الجوائز في 23 فئة مباشرة، لإنقاذ العرض من التطويل الذي عانى منه من قبل. 

 

الجوائز التي سيتم تسليمها بعيدا عن الحفل المذاع على الهواء، ستكون في فئات الأفلام الوثائقية والمونتاج، والماكياج وتصفيف الشعر، والموسيقى التصويرية، والرسوم المتحركة القصيرة، واللايف أكشن.

 

يتعرض حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 إلى العديد من الضغوط لتقديم نسخة أكثر متعة وترفيهية، وجاذبية للجمهور، المقرر إذاعته على الهواء ABC، لأن حفل العام الماضي كان الأقل مشاهدة في تاريخ الجوائز. 

وتولت نساء المرح، كما أصبحت تطلق عليهن الصحافة الأجنبية، مهمة استعادة بريق حفل الأوسكار بعدما خفت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وغياب مضيف رئيسي منذ سنوات. 

 

من المتوقع أن تضفي النساء الثلاث (إيمي شويمر، وريجينا هول، وواندا سايكس) جانبا عاليا من البهجة والكوميديا على حفل الأوسكار بعد تجارب سابقة لكل منهن في استضافة حفلات جوائز وتقديم عروض كوميدية ناجحة على المسرح. 

 

وأكد منتج حفل الأوسكار، في بيان له، أن النساء الثلاث سيقدمن العديد من المفاجآت، فيما قوبل هذا الإعلان بالعديد من الانتقادات، أهمها غياب التنوع في الاختيار، خاصة العنصر الرجالي الذي تفوق في هذه الفئة على مدار 4 سنوات.

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