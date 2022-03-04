إسعاد يونس.. مسيرة ممثلة ومنتجة وسينمائية مخضرمة تأثر الجمهور بحضورها المتميز دائما

تصدر اسم الفنانة إسعاد يونس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إذاعة الجزء الأول من حوارها المنتظر مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في إنجلترا.

الفنانة إسعاد يونس

أشاد العديد بشخصية الفنانة إسعاد يونس أمام الكاميرا وأثناء محاورة محمد صلاح، وهو أمر ليس بجديد عليها، فمنذ تقديمها برنامج صاحبة السعادة يتصدر اسمه محركات البحث وقوائم التريند وتنال هي قدرها من المدح والثناء.

لم تكن إسعاد يونس طوال عمرها تعمل كمذيعة أمام الكاميرات، لكنها أيضا كانت ومازالت ممثلة قدمت العديد من الأعمال طوال مشوارها الفني التي يحفظها ويتذكرها الجمهور بها حتى اليوم خاصة فيلم "بكيزة وزعلول" الذي قدمت فيه دويتو مميز مع صديقتها الراحلة سهير البابلي.

أفلام إسعاد يونس

إسعاد يونس

بدأت مسيرة إسعاد يونس الفنية في السبعينات، وشاركت في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات على مدار مشوارها الفني المستمر.

كانت بدايتها السينمائية في فيلم "جريمة لم تكتمل" مع صلاح ذو الفقار وناهد جبر والمخرج نور الدمرداش الذي ساهم في اكتشاف العديد من نجوم جيلها.

قدمت إسعاد يونس على مدار مشوارها الفني ثنائيات فنية ناجحه منها تعاونها مع الراحل سمير غانم في العديد من الأعمال وعادل إمام أيضا.

من أبرز أفلامها شعبان تحت الصفر، المتسول، شاطيء الحظ، الأفوكاتو، ليلة القبض على بكيزة وزعلول، ناس هايصة وناس لايصة وغيرها.

مسلسلات إسعاد يونس

وفي الدراما أيضا كانت للفنانة إسعاد يونس بصمة واضحة في عدد من الأعمال التلفزيونية وحققت في بداياتها نجاحا كبيرا بالمشاركة مع سمير غانم في مسلسل "حكاية ميزو"، بكيزة وزغلول، دقات الساعة، السقوط في بئر سبع، وكانت شخصية عصمت في مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" من أبرز ما قدمته.

أما على المسرح فلها العديد من الأعمال الشهيرة منها باللو، موعد مع الوزير، جحا يحكم المدينة، الدخول بالملابس الرسمية، ونص أنا نص انتي وغيرهم.

مشوار إسعاد يونس الإعلامي

إسعاد يونس

لم تكن إسعاد يونس في بدايتها ممثلة فقط، لكنها دخلت مجال العمل الإعلامي مبكرا، فأثناء دراستها الجامعية بمعهد السياحة، تقدمت للعمل بالإذاعة في البرنامج الأوروبي ثم عملت كمساعد في برنامج الشرق الأوسط.

عملت كمذيعة ومعدة برامج في إذاعة الشرق الأوسط، وكانت تمد البرنامج اليومي بالمعزوفات الكلاسيكية، كما كانت مسؤولة عن الإعداد الموسيقي لبعض المسرحيات، مثل "كلام رجالة"، و"طبق سلاطة" لمحمد عوض.

تدربت إسعاد يونس لتكون مقدمة برامج على الهواء، لكنها انخرطت في مجال التمثيل، حتى عادت مرة أخرى للتلفزيون من خلال برنامج "مساحة حرة" في التسعينات، وهي التجربة التي عادت لتكررها مرة أخرى مع "صاحبة السعادة" المستمر منذ عام 2014 واستضاف على مدار حلقاته العديد من النجوم وأجيال الزمن الجميل للحديث عن مشوارهم وأعمالهم وذكرياتهم الفنية.

إسعاد يونس والإنتاج السينمائي

بالتوازي مع قلة أدوارها التمثيلية، انشغلت إسعاد يونس بالإنتاج السينمائي بعدما أسست شركتها الخاصة، وأنتجت ووزعت العديد من الأفلام الشهيرة منها زهايمر، سهر الليالي، رسائل البحر، بنتين من مصر، عصافير النيل، أوقات فراغ، واحد من الناس، وغيرهم.

مؤلفات إسعاد يونس

بكيزة وزغلول

نجاح إسعاد يونس بشخصية زعلول في مسلسل وفيلم بكيزة وزعلول لم يتوقف حد التمثيل فقط، لكنها ألفت العمل الدرامي الكوميدي الأبرز في تاريخها الذي لاقى نجاحا غير مسبوق.

ألفت أيضا وكتبت سيناريو وحوار فيلم المجنونة عام 1985، والسهرة التلفزيونية "حلاوة الروح"، إلى جانب فيلم تك تك بوم.

وإلى جانب الكتابة قدمت إسعاد يونس عدة تجارب في مجال الغناء التي سجلتها بصوتها منها "البيانولا، أبو زعيزع، على قد الليل" وغيرهم.