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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفض التعاون مع يوسف شاهين وتحدث عن أحفاده.. شاهد أبرز تصريحات يحيي الفخراني

يحيي الفخراني وزوجته
يحيي الفخراني وزوجته لميس جابر واسعاد يونس

حل الفنان القدير يحيي الفخراني ضيف على برنامج صاحبة السعادة والذى تقوم بتقديمة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ، حيث كشف عن الكثير من كواليس أعماله ، وتفاصيل علاقته بأسرته وأحفاده. 

وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك التصريحات : 

أحفاد يحيي الفخراني :

قال الفنان يحيي الفخراني ، إن أحفادي مقيمين معي دائما، وأول حفيد لي سميته يحيى وبعده جاء آدم ولميس أبناء طارق وسلمى بنت شادي الصغيرة .

وأضاف يحيي الفخراني ، أن سلمي ابنة شادي حفديته حنونه ونحنوحة وعاطفية ودائما كنت أقول أتمنى أن أتزوج واحدة مثل سلمي .

وأوضح يحيي الفخراني ، أن يحيى يشبهني جدا ويشبه والده ، مؤكدا أنه يلغي أشياء كثيرة في سبيل الجلوس معهم لأني أحب أن أراهم سعداء وقصص القرآن قمت بعملها لهم حتى يشاهدونها إجباري.

أقرب أصدقاء يحيي الفخراني : 

قال الفنان يحيي الفخراني، إن نبيل الحلفاوي هو أقرب أصدقائه في الوسط الفني الآن، بعد وفاة أسامة أنور عكاشة ، مؤكداً  أن كانت تربطه علاقة قريبة مع أحمد زكي ومحمود عبد العزيز.

يحيي الفخرانى وسر عدم تعاونه مع يوسف شاهين :

قال يحيي الفخرانى : "أنا رفضت العمل في فيلم المصير بعد ما أقنعت يوسف شاهين إننا نغير الحوار ووافق بس حصل خلاف في الأخر بينا".

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وأوضح الفخراني ، أنه طلب من يوسف شاهين تغير الحوار فى وقد وافق فى سابقة هى الأولى من نوعها ، إلا أنه بعد أن طلب أن يتم وضع أسصمه بشكل معين على الأفيش وافق يوسف شاهين، شرط أن يتم تقليل أجره ، وهو ما اعتبره “ الفخراني ” تراجعاً عن الاتفاق فإعتذر عن العمل.

إعتذارات يحيي الفخراني : 

قال يحيى الفخراني : اعتذرت عن مسلسل " أبيض في أبيض " واعتذرت عن مسلسل أرابيسك لاني كنت أريد تغير الشخصية ومخرج أرابيسك كان مستعجل على التصوير .

وأضاف يحيي الفخراني ، أن مسلسل "لا" وشخصيتي في مسلسل لا تختلف تماما عن مسلسل ليالي الحلمية وعجبتني فكرة المسلسل لأن الفكرة هو أني كنت وحيدا في مسلسل لا ودوري كان مختلف تماما عن ما قدمته في ليالي الحلمية.

يحيي الفخرانى يبكى فى ليالى الحلمية : 

أكد الفنان يحي الفخراني ، أنه بكى خلال مشهد وفاة الشخصية التى كانت تلعبها الفنانة هدى سلطان ضمن أحداث مسلسل ليالى الحلمية بشكل حقيقى ، لأن والدته كانت قد توفت فى هذا التوقيت إيضاَ . 

يحيي الفخرانى وفاتن حمامة :

وأوضح يحيي الفخراني ، أن فيلم أرض الأحلام كان له تجربة خاصة وفاتن حمامة هي من اختارني للدور وأنا لم أكن أريد خوض هذه التجربة ، إلا أن فاتن حمامة تحدثت معه هاتفياً وطلبت أن يشاركها فى العمل .

 

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