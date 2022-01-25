يحيى الفخراني يوضح اختلاف شخصيته بين مسلسل لا ومسلسل ليالي الحلمية.. فيديو

قال الفنان يحيي الفخراني ، اعتذرت عن مسلسل " ابيض في ابيض " و اعتذرت عن مسلسل أرابيسك لاني كنت اريد تغير الشخصية ومخرج أرابيسك كان مستعجل على التصوير .

وأضاف يحيي الفخراني خلال لقائة في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن مسلسل "لا" وشخصيتي في مسلسل لا تختلف تماما عن مسلسل ليالي الحلمية وعجبتني فكرة المسلسل لان الفكرة هو اني كنت وحيد في مسلسل لا ودوري كان مختلف تماما عن ما قدمته في ليالي الحلمية .

وأوضح يحيي الفخراني ، أن فيلم أرض الأحلام كان له تجربة خاصة وفاتن حمامة هي من اختارني للدور وانا لم اكن اريد خوض هذه التجربة .