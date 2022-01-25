يحيى الفخراني يكشف تفاصيل أول بطولة مطلقة له.. فيديو

قال الفنان يحيي الفخراني ، إن أول بطولة حصلت عليها وكانت مطلقة كان في مسلسل "صيام صيام " وكانت تجربة فريدة لأن المسلسل عرض في جميع الدول العربية في نفس الوقت .

وأضاف يحيي الفخراني خلال لقائة في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي ام سى " ، إن صيام صيام عمل معي فيه يوسف وهبة، ان مسلسل ريش على ما فيش لم يكن بقوم مسلسل صيام صيام .



وأوضح يحيي الفخراني ، أن فيلم أرض الأحلام كان له تجربة خاصة وفاتن حمامة هي من اختارني للدور، وأنا لم أكن أريد خوض هذه التجربة، ولكن عند القيام بها كانت تجربة جميلة.