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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدا

احمد عبد العزيز
احمد عبد العزيز

توفي اليوم يحيي  شقيق الفنان أحمد عبد العزيز  وحددت أسرة الراحل غدا لتشييع جثمانه من مسجد ال رشدان ومن المقرر  إقامة العزاء في نفس اليوم بنفس المسجد. 

ونشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "المداح أسطورة الوادي" المقرر عرضه في رمضان 2022.

وظهر حمادة هلال، في الصور التي نشرها عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"بصحبة كمال أبو رية وأحمد عبد العزيز وعلق كاتباً: "الأستاذ كمال أبو ريه والأستاذ احمد عبد العزيز من أهم نجوم الدراما المصرية منورين مسلسل المداح".

وكان الفنان أحمد عبد العزيز قد نفى منذ فترة شائعة بيعه منزله وأكد أن كل ما تردد عن ذلك أمر غير صحيح. 

الفنان أحمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز الفنان حمادة هلال وفاة شقيق احمد عبد العزيز Arts Entertainment

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