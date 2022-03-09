أصحاب البصيرة يبدعن في الطبخ على الهواء.. ويوسف الحسيني: برافو ..فيديو

استضاف الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”، إيمان الحسيني صاحبة تطبيق جوة الحلة لتعليم مهارات الطبخ لأصحاب البصيرة «المكفوفين»، كما استضاف ديما داوود وسارة لطفي.

وقامت سارة لطفي إحدى الفتيات الكفيفات اللاتي تعلمن مهارات الطهي من خلال تطبيق “ جوة الحلة”، بإعداد وجبة فراخ بانيه على الهواء .

ومن جانبها قامت ديما داوود، إحدى الفتيات الكفيفات اللاتي تعلمن مهارات الطهي من خلال تطبيق “ جوة الحلة”، بإعداد سلطة فتوش .

وعلق الإعلامي يوسف الحسيني على طريقتهم في تحضير الوجبات، وقدرتهم على تحدي الإعاقة وتمكنهم من الطبخ باحترافية، قائلا:" برافو عليكم والله ".

