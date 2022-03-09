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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم: توقيع عقوبات فردية على الجماهير التي تجاوزت بمباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

تحدث اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي، عن التجاوزات التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، من قبل الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد الأهلى وي السلام.

وقال عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي لها في تصريحات لبرنامج "في الجول" عبر قناة الحدث اليوم:"عندما نتحدث عن عودة الجماهير فنحن نتحدث عن القوة الأمنية والتنظيمية للمباريات وهو ما سيظهر بوضوح في مباراة السنغال القادمة أمام المنتخب المصري حيث سيتواجد 60 ألف متفرج".

وأضاف: "الأحداث التي نراها من بعض الجماهير يقلل من طلبك لزيادة أعداد الجماهير من الجهات الأمنية وأتمنى عدم تكرار ذلك".

وأكمل: "من يخرج عن النص خلال المباريات فهناك كاميرات داخل الملعب وسيكون هناك عقوبات موجهة للجماهير ولكل فرد منهم، شركة تذكرتي هي التي تدير دخول الجماهير في الدوري هذا الموسم وسيكون هناك عقوبات فردية على كل من تجاوز خلال اللقاء".

وأختتم :"نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراة السنغال المؤهلة لكأس العالم وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة خارج الديار".

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