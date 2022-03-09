موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

وحقق الفريق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.