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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور المستشار الثقافي لـ كولومبيا.. لقاء أدبي في حب ماركيز

لقاء أدبي في ذكرى
لقاء أدبي في ذكرى ميلاد الأديب جابرييل جارثيا ماركيز

بمناسبة ذكرى ميلاد أديب كولومبيا الأشهر "جابرييل جارثيا ماركيز" استضاف معرض كتاب الدقي المُخفض حفلًا خاصًا إحتفاءً بالكاتب الراحل، أدار اللقاء مصطفى الطيب.

في البداية قدم  فيليبي ألبارادو المستشار الثقافي لكولومبيا بالقاهرة،عرضًا لإسهامات ماركيز الإبداعية وأشهر الكتب التي تُرجِمت للعربية.

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فيما روى المترجم والكاتب طه زيادة شهادات من مُعاصري ماركيز تضمنت خطابات متبادلة له مع أديب نوبل "نجيب محفوظ" ومواقف جمعته بـ “يوسا” وبورخيس و خوليو كورتاثار وتأثره بـ خوان رولفو.

بالإضافة إلى شهادات معاصريه، تحدث الناشر المصري شريف بكر فتحدث عن تجربة دار العربي للنشر والتوزيع في ترجمة أعمال تحدثت عن ماركيز والتي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي وهما: “ماركيز لن أموت أبدًا” لـ كونرادو زولواجا، و"جابو" لـ أوسكار بانتوخا ومن ترجمة محمد أسامة.

وقدم الكاتب والمُترجم محمد الفولي، عرضًا للآداب الكولومبية واللاتينية بعد ماركيز مستشهدا بنماذج لأعمال تم ترجمتها مؤخرًا من الأدب الكولومبي ومنها رواية "الجيوش" لـ إيبيليو روسيرو" وهي الرواية الحائزة على جائزتي "توسكيتس" للرواية و "إندبندنت فورين فيكشن".

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 95 لميلاد جابرييل جارثيا ماركيز المولود في 6 مارس عام 1927، وتوفي في 17أبريل عام 2014، بالإضافة إلى احتمالية تنظيم احتفال آخر قريبًا تكريمًا لذكرى الأديب الراحل.

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