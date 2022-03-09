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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه نظيره الإماراتي

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بمساعدة الإمارات في تعزيز قدراتها الدفاعية

بلينكين
بلينكين

تحدّث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني ج. بلينكن هاتفيا اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقش الوزيران مجالات التعاون لتعزيز السلام والأمن في مجلس الأمن الدولي. 

وأكّد الوزير بلينكن، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أهمية التنسيق الوثيق فيما يخصّ أوكرانيا وضرورة بناء استجابة دولية قوية لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي المتعمّد وغير المبرّر وغير القانوني. 

كما شدّد الوزير الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية القوية ضدّ التهديدات الآتية من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.

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