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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: مصر قدمت تجربة فريدة تدرس بالعالم للقضاء على العشوائيات

مدينة الخيالة
مدينة الخيالة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات لأهالي المناطق العشوائية.

وأوضح محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أن تلك المجتمعات بها وحدات لائقة كاملة التأثيث لبدء حياة كريمة لقاطني العشوائيات.

 

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية تؤمن بان توفير حياة كريمة لاسر العشوائيات حق أصيل من حقوق الانسان الواجب توفيره لمواطنيها.

 

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ونوه إلى أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها.


يذكر أنه يجري حاليا أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث سيتم إزالة 520 عقار ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم .

ويتكون المشروع من ٤٢ عمارة سكنية أرضي و ٩ أدوار متكررة بإجمالى ٢٢٦٨ وحدة سكنية ويخدم كل  عمارة ٢ أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة).

القاهرة القيادة السياسية مجتمعات عمرانية جديدة المناطق العشوائية كاملة التأثيث حياة كريمة

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