توشكا حبيب قلبي.. جيلان علاء تشوق جمهورها بعمل جديد مع عمرو عبدالجليل

شوقت الفنانة جيلان علاء، متابيعنها لعمل قادم برفقة الفنان الكوميدي عمرو عبد الجليل، ونشرت مجموعة صور لهما من إستوديو الصوت، وذلك من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت جيلان علاء ، من خلال الصور معلقة: توشكا حبيب قلبى 😂❤️ بحبه يا جدعان والله .. إستنونا فى حاجة لذيذة إن شاء الله .. قريباً.



يذكر أن حكت الفنانة جيلان علاء علي مواقف التنمر التي تعرضت لها علي السوشيال ميديا قائلة: " هناك من قال لي وشك اكبر من شاشة الموبايل" وهناك من قال " مناخيرك كبيرة قوي".

وأوضحت جيلان علاء ، خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي "المذاع على قناة "سي بي سي إنها عندما بحثت عن الحسابات التي تنمر عليها لم تجد لأصحابها صور قائلة " أنا مش شيفاك " ولم اجد طريقة للرد عليهم لانهم من الممكن أن يكونوا أشخاص مزيفين .