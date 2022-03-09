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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل يعود مجدي الهواري وغادة عادل .. علامات غريبة

شواهد الحب
شواهد الحب

اثارت علاقة الفنانة غادة عادل، بطليقها المخرج مجدي الهواري، تساؤلات متابعيهم حول سبب عدم عودة حياتهما الزوجية حتى الآن، رغم علاقتهما الجيدة وتفاهمهما الشديد، الذي ظهر مؤخرا في عدة مناسبات اخرها الوعكة الصحية التي أصابت غادة عادل، وقالت خلال تعليقها على تلك الفترة: ده مجدي قلب الدنيا عليا.

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لقاء مؤثر

حلت النجمة غادة عادل وطليقها المخرج مجدى الهوارى ضيفان في لقاء تلفزيونى، والذي يعد أول ظهور تلفزيونى لهما بعد الطلاق، وقالت غادة عادل: "أنت يا مجدي عملت حاجة واحدة إنك كنت مؤمن بيّا، بس كان عندك مشكلة إنك تحدد الأعمال حسب ارتياحك النفسي بسبب حبك وغيرتك عليا، خلتني مش عارفة أطلع اللي جوايا أنت كنت بتكتم جوايا الجرأة".

غادة عادل مجدي الهواري أصابت غادة عادل الوعكة الصحية

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