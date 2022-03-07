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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي الهواري لـ غادة عادل: ألف سلامة عليكي يا دودو

غادة عادل
غادة عادل

حرص المخرج مجدي الهواري، على الوقوف بجانب طليقته الفنانة غادة عادل.

 

نشر مجدي الهواري، صورة عبر الانستجرام من خلال خاصية “الاستوري”، وعلق عليها قائلاً : “ألف سلامة عليكي يا دودو يا رب أنا”.

 

يذكر أن كشفت الفنانة غادة عادل، عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها لوكعة صحية.

وقالت غادة عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحمد لله أنا روحي رجعت لي مرة تانية"، لافته: "أول امبارح كنت في أوحش حالة ومكنتش حاسة بالدنيا والحرارة مكنتش بتنزل وعيالي اتدمروا نفسيا".

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وأشارت: "دعا الناس اللي فرق معايا، وطلبت من الدكتور أنه يكتبلي على الخروج وسمح لي بالخروج من المستشفى"، مؤكدا: "الصحة أهم شيء في الدنيا".

وأوضحت: "المشكلة بدأت من وأنا في مصر كان جالي حرقان وانسداد في المثانة، وأهملت الموضوع والمشكلة كبرت ووصلت للكلى والدم"، متابعة: "ناس كثيرة سألت عليا وعرفت غلاوة الناس، ومجدي الهواري قلب الدنيا".

غادة عادل مجدي الهواري المخرج مجدي الهواري الاستوري مصر

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