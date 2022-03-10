صحة النواب: إنشاء مخازن للتموين الطبي له أثر كبير على زيادة المخزون الاستراتيجي

أشادت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، بشأن دراسة التوسع فى إنشاء مخازن للتموين الطبي.

و أكدت “ عبد العظيم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التوسع فى إنشاء هذه المخازن بمثابة خطوة هامة، سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية ، لاسيما خلال الأزمات العالمية القائمة من جائحة أزمة كورونا ، والحرب بين روسيا و أوكرانيا .

و أوضحت عضو صحة النواب، أنه من خلال إنشاء العديد من مخازن التموين الطبي على مستوى محافظات الجمهورية سيسهم فى تفادي المواطنين العجز من السلع والمستلزمات الطبية، خاصة مع أزمة ارتفاع الأسعار القائمة بكافة السلع الاستراتيجية نتيجة جشع الكثير من التجار.

و تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أول أمس الثلاثاء ، مخازن وورش وزارة الصحة والسكان "التموين الطبي" بالعباسية، لمتابعة سير العمل.

و وجه خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام "التموين الطبي" المختلفة، حيث تفقد ثلاجات التبريد، وراجع منظومة التكويد الخاصة بها، فضلاً عن تفقده لمباني المخازن الخاصة بتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تبلغ مساحتها التخزينية 14 ألف متر مربع.