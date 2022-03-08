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أخبار البلد

خالد عبد الغفار يوجه بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مخازن وورش وزارة الصحة والسكان "التموين الطبي" بالعباسية، لمتابعة سير العمل.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام "التموين الطبي" المختلفة، حيث تفقد ثلاجات التبريد، وراجع منظومة التكويد الخاصة بها، فضلاً عن تفقده لمباني المخازن الخاصة بتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تبلغ مساحتها التخزينية 14 ألف متر مربع.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه يتم تخزين الأدوية والأمصال بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، الذي يضم 35 ثلاجة ( 27 ثلاجة تبريد، و8 ثلاجات تجميد).

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير تفقد قسم الورش وإطلع على نماذج من المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً بتلك الورش، والتي تتضمن أسرة المستشفيات ومن بينها أسرة غرف الرعاية المركزة، فضلاً عن معاينته لنماذج من  الفرش الغير طبي اللازم للمستشفيات والفرش الخاص بسكن الأطباء، مشيداً بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها.

وحرص الوزير خلال تفقده على الاستماع للعاملين بالورش والمخازن لمعرفة متطلباتهم والعمل على تلبيتها، فضلاً عن الإطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء عملهم.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير عقد اجتماعاً بمقر "التموين الطبي"، لمتابعة سير العمل بمنظومة التموين الطبي الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البوابة الرقمية للمشتريات والمخازن بالوزارة، وخطط العمل وآليات التنفيذ، مؤكداً التطوير المستمر للمنظومة الإلكترونية لتحقيق الحوكمة والربط بين كافة المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة ومخازن الوزارة.

وأكد "عبد الغفار" أهمية منظومة الميكنة الإلكترونية لتلبية الطلبات المديريات الصحية بالمستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنظيم المستلزمات بالمخازن وتكويدها لتسهيل البحث والوصول إليها.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول التطوير المستمر لكافة مباني الإدارة العامة للمشتريات ومخازن وزارة الصحة والسكان، وتطوير البنية التحتية، موجهاً بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي بالمحافظات، وربطها بإدارة المخازن المركزية الخاصة بالوزارة، لتسهيل متابعة احتياجات كافة الإدارت الصحية.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع اللوجيستيات الخاصة بعملية نقل وتوريد الأدوية واللقاحات للحفاظ عليها وضمان وصولها بشكل آمن، من المخازن إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومن ثم إلى المنشآت الطبية.

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