عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن السينمائية تنعي الكاتب المسرحي يسري الجندي

يسري الجندي
يسري الجندي

حرصت نقابة المهن السينمائية، على نعي الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي ، الذي وافته المنية عصر اليوم الأربعاء 9 مارس. 

وكتب النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «#نقابة_المهن_السينمائية تنعي الكاتب الكبير الراحل / يسري الجندي .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته». 

وفاة يسري الجندي 

رحل، منذ قليل، الكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

احتل يسري الجندي، موقعاً متميزاً بين كتاب المسرح المصري والعربي باجتهاداته المستمرة في تأصيل شكل مسرحي عربي له رؤاه المعاصرة مستلهماً التراث الشعبي.

بدأ يسري الجندي، تواجده في الساحة المسرحية ابتداءً من أواخر الستينيات بكتابة مسرحية “ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر”، وتتالت بعدها مسرحيات مهمة، حيث توجت اجتهاداته عام 1981 بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة للتفوق عام 2005 للفنون. 

مثلت أعماله في العديد من الدول العربية، كما مثلت في عدة مهرجانات دولية وعربية، وقدمت له اتحادات الفنانين العرب أول افتتاح مسرحي بمسرحية "واقدساه".

قدمت له على خشبة المسرح العديد من الأعمال المسرحية، من بينها مسرحية "بغل البلدية" بالعامية 1969، ومسرحية "حكاية جحا مع الواد قلة" بالعامية 197، ومسرحية "ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر" بالفصحى عام 1972 بمسرح الحكيم، وأوقفت ثم أعيد عرضها عام 1988 تحت اسم "القضية 88".

ثم عرضت على مسرح البالون عام 1993 تحت اسم "السيرك الدولي"، ثم عرضت عام 2007 تحت اسم "القضية 2007"، وأوقفت مرة أخرى، ومسرحية "علي الزيبق" بالعامية 1973، ومسرحية "حكاوي الزمان" بالعامية والفصحى 1974.

يسري الجندي نقابة المهن السينمائية وفاة يسري الجندي الكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي Arts Entertainment arts entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة تنعى الكاتب والسيناريست يسري الجندي: أعماله علامات بارزة في الإبداع

بنادي عليك.. كواليس كليب أغنية أحمد سعد الجديدة مع المخرج إسلام هشام

بعد 14عاما.. حفل إحياء ذكرى ميادة بسيليس يجمع نانسي زعبلاوي وشهد برمدا

أخبار الفن| محمد جمعة يكشف سر إفيه كله رايح.. تفاصيل التحقيق مع عمر كمال

ذكرى وفاة عبد الفتاح القصري.. قصة خيانة زوجته له وزواجها من ابنه بالتبني

في ذكرى ميلاده.. قصة هروب زوجة عادل أدهم وصدمته بعد إنكار ابنه له

محمد جمعة يتقمص دور المذيع ويحاور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس

مستشفى النجوم| غادة عادل تتعرض لوعكة شديدة.. سمير صبري ينتظر جراحة القلب.. وحالة أحمد حلاوة حرجة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب 2.5% اليوم الأربعاء

الدواجن بـ 48 جنيها.. التموين تكشف عن أسعار خاصة بالمنافذ ..فيديو

أبو العينين يعزي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في وفاة شقيقته

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

بعد شهرين من العملية.. وفاة أول شخص خضع لجراحة زراعة قلب خنزير

ردا علي العقوبات..موسكو تستعد لـ تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتها روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ