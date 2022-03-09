نقابة المهن السينمائية تنعي الكاتب المسرحي يسري الجندي

حرصت نقابة المهن السينمائية، على نعي الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي ، الذي وافته المنية عصر اليوم الأربعاء 9 مارس.

وكتب النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «#نقابة_المهن_السينمائية تنعي الكاتب الكبير الراحل / يسري الجندي .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

وفاة يسري الجندي

رحل، منذ قليل، الكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

احتل يسري الجندي، موقعاً متميزاً بين كتاب المسرح المصري والعربي باجتهاداته المستمرة في تأصيل شكل مسرحي عربي له رؤاه المعاصرة مستلهماً التراث الشعبي.

بدأ يسري الجندي، تواجده في الساحة المسرحية ابتداءً من أواخر الستينيات بكتابة مسرحية “ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر”، وتتالت بعدها مسرحيات مهمة، حيث توجت اجتهاداته عام 1981 بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة للتفوق عام 2005 للفنون.

مثلت أعماله في العديد من الدول العربية، كما مثلت في عدة مهرجانات دولية وعربية، وقدمت له اتحادات الفنانين العرب أول افتتاح مسرحي بمسرحية "واقدساه".

قدمت له على خشبة المسرح العديد من الأعمال المسرحية، من بينها مسرحية "بغل البلدية" بالعامية 1969، ومسرحية "حكاية جحا مع الواد قلة" بالعامية 197، ومسرحية "ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر" بالفصحى عام 1972 بمسرح الحكيم، وأوقفت ثم أعيد عرضها عام 1988 تحت اسم "القضية 88".

ثم عرضت على مسرح البالون عام 1993 تحت اسم "السيرك الدولي"، ثم عرضت عام 2007 تحت اسم "القضية 2007"، وأوقفت مرة أخرى، ومسرحية "علي الزيبق" بالعامية 1973، ومسرحية "حكاوي الزمان" بالعامية والفصحى 1974.