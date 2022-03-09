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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري..

بنسبة 22.5%.. 19 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية للأدوية

صدى البلد

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 22.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري.

 

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وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تسجيل صافي ربح بلغ 66.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وارتفعت إيرادات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال السبعة أشهر إلى 685.89 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 684.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 

وحققت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أول 6 أشهر من العام المالي الحالي صافي ربح بلغ 57.32 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 79 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 577.26 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 580.22 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي

والاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

 

تعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية1991.

 

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

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