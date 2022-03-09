"فيزا" توقع مذكرة تفاهم لإتاحة خيارات الدفع اللاتلامسية بـ شمال أفريقيا

وقعت "فيزا"، الشركة العالمية الرائدة بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية؛ و"مالتي ليڤل جروب" (Multi Level Group)، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة والتي تحظى بسجل حافل بمجال التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مذكرة تفاهم خلال "مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022". تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في مجال إصدار الحلول الرقمية والحصول عليها في منطقة شمال أفريقيا.

وبموجب المذكرة وفي ضوء مبادرة "فيزا" العالمية لتحسين تجربة الدفع الرقمي وغير النقدي؛ ستتعاون "فيزا" و"مالتي ليڤل جروب" لتطبيق تجارب رقمية مختلفة في القطاعين العام والخاص. ويأتي قطاع النقل في طليعة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث ستقدم الشركتان حلول تنقل من شأنها أن تحسّن من تجربة الركاب وتقلل من أوقات السفر عبر السماح لهم بدفع تكاليف رحلتهم عبر استخدام الأجهزة القابلة للارتداء أو البطاقات اللاتلامسية ومسبقة الدفع ذات العلامات التجارية المشتركة من "فيزا". وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الشراكة إمكانية الاستفادة من تقنيات "فيزا" و"مالتي ليڤل جروب" لتمكين وتوسيع نطاق حلول القبول الرقمية المتاحة للتجار عبر أسواق مختلفة في منطقة شمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول ومدير أعمال "فيزا" في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "يسرنا أن نعلن عن هذه الخطوة المهمة اليوم، حيث بات اعتماد المدفوعات الرقمية ضرورة في المشاريع العامة والخاصة؛ ويشكل قطاع النقل مجالاً رئيسياً من المتوقع أن يشهد نقلة نوعية عقب اعتماد المدفوعات اللاتلامسية، سيما وأننا نشهد تركيز مصر وكامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم وأكثر من أي وقت مضى على عملية التحول الرقمي.

وسيتمحور تعاوننا مع مجموعة ’مالتي ليڤل جروب‘ حول مفهوم التآزر والتبادل المعرفي لتقديم حلول التنقل الذكية وغير النقدية عبر الأسواق الرئيسية لمنطقة شمال أفريقيا. وتدعم ’فيزا‘ حالياً أكثر من 450 مشروعاً في جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجال المدفوعات اللاتلامسية والتنقل الحضري من خلال هذه المبادرة".

وتساهم حلول التنقل الحضري من "فيزا"، مثل نماذج"Visa Known Fare Transit" و"Mobility & Transport Transaction" و " Visa Ready for Transit"، في حفز عملية التحول في قطاع النقل العام عالمياً عن طريق تقليل تكاليف البنية التحتية (شبابيك بيع التذاكر وآلات البيع) وتحسين تجربة العملاء العامة لزيادة عدد الركاب ودعم نمو الإيرادات.