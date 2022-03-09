عميد كلية الذكاء الأصطناعي لصدى البلد: من الوارد اختفاء بعض الوظائف في الفترة المقبلة.. نسعى لإعداد طالب مهيئ لسوق العمل من خلال برامج متطورة

الدكتور رضا الخريبي:

الذكاء الاصطناعى ظهر خلال الخمسينات والستينيات

-تطبيق الساعات المعتمدة بالكلية منذ 2005

-تطوير المناهج بشكل مستمر لمواكبة سوق العمل

يعتمد عدد كبير من المجالات فى الوقت الحالى على الذكاء الأصطناعى، فنجد الآن فى المطاعم الروبوت يعمل بدلا من الإنسان وهذا غير معتاد، وأصبحت البنوك والشركات لا تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، نظرا لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعى فى البيئة المحيطة بنا .

موقع صدى البلد، أجرى حوارا مع الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بـ جامعة القاهرة ليحدثنا عن كيف أصبح الذكاء الاصطناعى يمثل جزءا كبيرا من حياتنا وهل سيتم الاستغناء عن بعض الوظائف خلال الفترة المقبلة؟…

ما هى الأقسام والبرامج المتاحة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى؟

فى البداية كانت تسمى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بكلية الحاسبات والمعلومات وكانت تحتوى على أربع أقسام علمية كل قسم لديه برامج البكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه، وهم قسم نظم المعلومات وقسم علوم الحاسب وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار وبعد ضم الذكاء الأصطناعى للكلية أصبح هناك القسم الخامس وهو قسم الذكاء الاصطناعى ويتم تخريج أول دفعة للقسم هذا العام.

كما يوجد عدد من البرامج الخاصة الجديدة وهما هندسة البرمجيات، الشبكات والأمن السيبراني والحوسبة والمعلوماتية الحيوية و‎علوم البيانات في نظم المعلومات.

الدكتور رضا الخريبى

هل تم تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالكلية؟

تطبيق الساعات المعتمدة موجود منذ تطوير اللائحة عام 2005، على جميع الأقسام الخاصة والعامة فنعتبر من الكليات الأولى فى تطبيقها وهذا ليس جديد علينا.

هل تم التخلص من الكتاب الورقى ليحل الإلكتروني محله؟

التعليم الإلكترونى وسيلة مساعدة للتعليم المباشر، فنحن من أوائل الكليات التي وضعت المقررات العلمية على الإنترنت من خلال بعض البرمجيات، وبعد قرار الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ومجلس إدارة جامعة القاهرة بالتوسع فى عملية التعليم المدمج، بين التعليم لإلكترونى والتعليم المباشر عبر المنصة الالكترنية ( black board )، لكن لاتزال بعض مصادر المعرفة تحتاج إلى الكتاب الورقى فلا يمكن أن تخلص منه بشكل مباشر .

ماذا عن نظام الامتحانات بالكلية؟

الكلية تعتمد على الرياضيات والخاورزميات وتحتاج إلى خطوات وحسابات لحل المشكلات، وهذه العمليات إجرائية تحتاج إلى تنظيم بشكل منطقى للخروج بالحل الأمثل، عند عقد الاختبارات بالصواب والخطأ والاختيار من المتعدد يكون هناك صعوبة ولذلك لا يوجد اختبارات “ البابل شيت ” فى جميع المقررات.

حوار مع عميد كلية الذكاء الأصطناعى

كيف تأهل كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى الطالب لسوق العمل؟

الجامعات بصفة عامة أكاديمية بالدرجة الأولى، والدراسة الأكاديمية يصاحبها دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل، وطالب الحاسبات والذكاء الاصطناعى يقع عليه عبء بعد الدراسة الأكاديمية والتطبيق، ويجب أن ينمى مهاراته خاصة أن مجال البرمجيات سوق تنافسي.

هل توفر الكلية تدريبات ميدانية للطالب؟

نعم .. الكلية لديها تدريب ميداني يقع على الطالب بشكل إجباري خاصة فى المستوى الثالث، فالطالب يقوم بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تم دراسته ، وبعد الانتهاء يقدم ما يفيد أنه قد انتهى من فترة التدريب.

ماذا عن تطوير المناهج خلال الفترة المقبلة؟

التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعين من التطوير تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.

عميد كلية الحاسبات و الذكاء الأصطناعى جامعة القاهرة

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعى على المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة؟

الذكاء الاصطناعى ظهر خلال فترة الخمسينات والستينات لكن بشكل ضئيل جدا، ثم تم الدخول بالذكاء الاصطناعى فى محاكاة لبعض الأنشطة البشرية مثل التعرف على الكلام والتعرف على البصمة، هذا ما يسمى الذكاء الاصطناعى محدود الذاكرة كل تطبيق مستقل بذاته، كما أن هناك جيل ثالث من الذكاء الاصطناعى حسب التقسيمات هو الذكاء الاصطناعى المستند على تنظيمات العقل مثل اكتساب المعرفة بشكل ذاتى، وأخر مرحلة هو الوعى الذاتى و مثل الانسان آلى (روبوت ) الذى يشبة الإنسان البشرى بشكل كبير ويتعايش في المجتمع ومع الأشخاص .

يواجه ذلك عدة انعكاسات إيجابية وسلبية، الإيجابية منها الرخاء والبعد عن الأعمال التى تحتاج لمجهود، والنواحى السلبية يمكن أن يؤدى إلى ضعف البينة الخاصة بالإنسان، كما أنها قد تؤدي إلى الأمراض مثل الانعزال.

صدى البلد فى حوار مع الدكتور رضا الخريبى

هل يمكن الاستغناء عن الإنسان بعد انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي؟

أنا اؤمن بالتحليل الذى يقول إنه عند ظهور تطور جديد يقضى على وظائف، لكن يقوم بفتح وظائف أخرى مثلا عند ظهور الآلة البخارية جعل الإنسان ينتقل عن طريق القطار بدل الخيول والحيوانات عموما، والآن بعض الجهات المعنية أصبحت مميكنة، والإدارات المالية كانت في البداية تعتمد على موظف يقوم بالتسجيل والتجميع وغيرها من العمليات، وبعد أن أصبحت مميكنة لم يعد هناك احتياج لموظف يؤدي مثل هذه العمليات.