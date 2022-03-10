باهر دويدار: توثيق بطولات أبطال الجيش والشرطة بالدراما يسهم في زيادة الوعي

قال المؤلف باهر دويدار، إنه من الضروري توثيق الأحداث الوطنية في قالب درامي شيق يوفر معلومات تشكل الوعي لدى المواطن تجاه قضايا كثيرة .

وأضاف باهر دويدار في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" توثيق بطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة في أعمال درامية أمر في غاية الأهمية ".

وتابع باهر دويدار:" في الجزء الاول من مسلسل الأختيار ساعدتنا جهات كثيرة في الدولة في الحصول على معلومات كثيرة عن بطولات أبطال القوات المسلحة ".

وأكمل باهر دويدار:" نوعية الأعمال الدرامية مثل الاختيار تتيح كم كبير من المعلومات للجيل الجديد عن بطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن مصر ".

