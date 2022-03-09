أسعار بعض الطرازات الشهيرة بعد زيادتها في 2022 بمصر

شهد سوق السيارات العالمى ، ارتفاع فى الأسعار نتيجة الأحداث والأزمات المتتالية حول العالم والتى بدأت بجائحة كورونا ، ثم نقص الرقائق الالكترونية وغلق المصانع وزيادة أسعار الشحن وقلة الإنتاج، حتى وصلنا الى الأزمة الأوكرانية ، وبالتالى ارتفعت ايضا اسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى.

وخلال التقرير التالى نرصد ارتفاع أسعار بعض الطرازات الخاصة بشركات السيارات التى تتواجد داخل السوق المصرى.

1- شركة رينو

رينو ميجان

* سعر السيارة رينو ميجان موديل 2022 :

- فئة فيجن 1600 سي سي بسعر 324 ألف جنيه بدلا من 309 آلاف جنيه .

- فئة دايناميك 1600 سي سي بسعر 354 ألف جنيه بدلا من 339 ألف جنيه .

- الفئة الجديدة ساينتشر 1600 سي سي تقدر بـ 374 ألف جنيه .

- فئة دايناميك 1300 سي سي بسعر 384 ألف جنيه بدلا من 369 ألف جنيه .

- فئة ساينتشر 1300 سي سي بسعر 414 ألف جنيه بدلا من 399 ألف جنيه .

- فئة ساينتشر بلس بسعر 454 ألف جنيه بدلا من 444 ألف جنيه .

* أما الأسعار الجديدة للسيارة رينو لوجان موديل 2022 فهي:

- الفئة الأولى M/T-E1 بسعر 195 ألف جنيه بدلا من 188 ألف جنيه.

- الفئة الثانية M/T-E2 بسعر 215 ألف جنيه، بدلا من 209 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة A/T-E1 بسعر 225 ألف جنيه، بدلًا من 216 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة A/T-E2 بسعر 235 ألف جنيه، بدلا من 226 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة A/T-E3 بسعر 245 ألف جنيه، بدلا من 236 آلف جنيه.

- الفئة السادسة A/T-E3+ بسعر 255 ألف جنيه، بدلا من 246 ألف جنيه.

* أما عن أسعار رينو داستر موديل 2022:

- الفئة الأولى H1 بسعر 302 ألف جنيه بدلاً من 298 ألف جنيه.

- الفئة الثانية H2 بسعر 322 ألف جنيه بدلاً من 313 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة H3 بسعر 352 ألف جنيه بدلاً من 343 ألف جنيه.

* أسعار السيارة رينو كادجار موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

- الفئة الأولى رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 408 ألف جنيه بدلًا من 399 ألف جنيه.

- الفئة الثانية رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 448 ألف جنيه بدلًا من 439 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 458 ألف جنيه بدلًا من 449 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 468 ألف جنيه بدلًا من 459 ألف جنيه.

* اما السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 داخل السوق المصري تقدم بقيمة قدرها 269 الف جنيه، بدلًا من 259 الف جنيه.

2- تويوتا

تويوتا بلتا

وتأتى اسعار تويوتا بلتا فى مصر :

- فئة بيلتا أكتيف بسعر 250 ألف جنيه بدلاً من 235 ألف جنيه

- فئة بيلتا سمارت 290 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه

3- لادا

لادا جرانتا

* أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بالسوق المصري

- الفئة الأولى مانيوال E1 لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 174 الف جنيه بدلا من 168 الف جنيه .

- الفئة الثانية أوتوماتيك E1 لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 194 الف جنيه بدلا من 194 الف جنيه .

- الفئة الثالثة أوتوماتيك E2 لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 204 الف جنيه .

4- سوزوكي

سوزوكي إسبريسو

* عن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 في فئتها الوحيدة، فقد ارتفعت من 148.900 ألف جنيه الي 149.900 ألف جنيه بزيادة تقدر بقيمة 1000 جنيه .

*وياتى سعر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 ، الجديد كالتالى :

- الفئة الاولى من 211 ألف جنيه الي 214.900 ألف جنيه بزيادة 3900 جنيه.

- الفئة الثانية من 221 ألف جنيه الي 224.900 ألف جنيه بزيادة 3900 جنيه.

- الفئة الأولي الجديدة بلونين بقيمة 229.900 ألف جنيه.

- الفئة الثانية الجديدة بلونين بسعر 239.900 ألف جنيه .

* أما عن سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 ، بفئتها الوحيدة ، فزاد سعر السيارة من 258.900 ألف جنيه ليصل إلى 263.900 ألف جنيه بزيادة تقدر بقيمة 5000 جنيه.

* وجاءت اسعار الفئة الوحيدة من سوزوكي سياز موديل 2022 ، بسعر 264.900 ألف جنيه بدلاً من 262.900 ألف جنيه .

5- بيجو

بيجو 5008

*اما عن اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2022 :

- الفئة أكتيف باك 579.990 ألف جنيه بدلاً من 575.990 ألف جنيه .

- الفئة أللور باك 629.990 ألف جنيه بدلاً من 625.990 ألف جنيه .

- الفئة GT بسعر 704.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه .

- الفئة GT مقصورة حمراء 714.990 ألف جنيه بدلاً من 709.990 ألف جنيه .

* أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

- الفئة الأولى أوتوماتيك Active بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 372.990 جنيه، بدلًا من 362.990 جنيه، أي بزيادة بلغت 10 الاف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك Allure بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 402.990 جنيه بدلًا من 399.990 جنيه، أي بزيادة بلغت الفان جنيهًا.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك GT Line بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 439.990 جنيه بدلًا من 437.990 جنيه، أي بزيادة بلغت الفان جنيهًا.

* الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 301 موديل 2022

- الفئة الأولى Active بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 248.990 جنيه بدلًا من 245.990 جنيه، أي بزيادة قدرها 3000 جنيه.

- الفئة الثانية Allure بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 277.990 جنيه بدلًا من 274.990 جنيه، أي بزيادة قدرها 3000 جنيه.

6- هيونداي

هيونداي النترا HD

* أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

- الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها GL 275 ألف جنيه بدلاً من 255 ألف جنيه.

- الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها 282 ألف جنيه بدلًا من 262 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها 295 ألف جينه بدلاً من 275 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها 299 ألف جنيه بدلاً من 279 ألف جنيه.

7- شيفروليه

شيفروليه اوبترا

* شهدت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2022 زيادة سعرية جديدة

- فئة H/L بسعر 235 الف جنيه بدلًا من 224.500 جنيه

- فئة T/L الرابعة بسعر 241.500 جنيه بدلًا من 231.500 جنيه.

8- فيات

فيات تيبو

اما أسعار طرازات فيات تيبو

- الفئة الأولى «A/T Entry» بسعر 279.9 ألف جنيه، بدلًا من 267.9 ألفًا .

- الفئة الثانية «A/T Mid» بسعر 319.9 ألف جنيه، بدلا من 309.9 ألفًا.

- فئة الهاشتباك «Entry» بسعر 299.9 ألف جنيه بدلا من 287.9 ألفًا.

- فئة الهاتشباك «H/L» بسعر 349.9 ألف جنيه بدلًا من 329.9 ألفًا.