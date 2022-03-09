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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بعض الطرازات الشهيرة بعد زيادتها في 2022 بمصر

سيارات 2022
سيارات 2022

شهد سوق السيارات العالمى ، ارتفاع فى الأسعار نتيجة الأحداث والأزمات المتتالية حول العالم والتى بدأت بجائحة كورونا ، ثم نقص الرقائق الالكترونية وغلق المصانع وزيادة أسعار الشحن وقلة الإنتاج، حتى وصلنا الى الأزمة الأوكرانية ، وبالتالى ارتفعت ايضا اسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى.

وخلال التقرير التالى نرصد ارتفاع أسعار بعض الطرازات الخاصة بشركات السيارات التى تتواجد داخل السوق المصرى.

 

1- شركة رينو 

رينو ميجان

* سعر السيارة رينو ميجان موديل 2022 :

- فئة فيجن 1600 سي سي بسعر 324 ألف جنيه بدلا من 309 آلاف جنيه .

- فئة دايناميك 1600 سي سي بسعر 354 ألف جنيه بدلا من 339 ألف جنيه .

- الفئة الجديدة ساينتشر 1600 سي سي تقدر بـ 374 ألف جنيه .

- فئة دايناميك 1300 سي سي بسعر 384 ألف جنيه بدلا من 369 ألف جنيه .       

- فئة ساينتشر 1300 سي سي بسعر 414 ألف جنيه بدلا من 399 ألف جنيه .

- فئة ساينتشر بلس بسعر 454 ألف جنيه بدلا من 444 ألف جنيه .

 

* أما الأسعار الجديدة للسيارة رينو لوجان موديل 2022 فهي:

- الفئة الأولى M/T-E1 بسعر 195 ألف جنيه بدلا من 188 ألف جنيه.

- الفئة الثانية M/T-E2 بسعر 215 ألف جنيه، بدلا من 209 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة A/T-E1 بسعر 225 ألف جنيه، بدلًا من 216 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة A/T-E2 بسعر 235 ألف جنيه، بدلا من 226 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة A/T-E3 بسعر 245 ألف جنيه، بدلا من 236 آلف جنيه.

- الفئة السادسة A/T-E3+ بسعر 255 ألف جنيه، بدلا من 246 ألف جنيه.

 

* أما عن أسعار رينو داستر موديل 2022:

- الفئة الأولى H1 بسعر 302 ألف جنيه بدلاً من 298 ألف جنيه.

- الفئة الثانية H2 بسعر 322 ألف جنيه بدلاً من 313 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة H3 بسعر 352 ألف جنيه بدلاً من 343 ألف جنيه.

 

* أسعار السيارة رينو كادجار موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

- الفئة الأولى رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 408 ألف جنيه بدلًا من 399 ألف جنيه.

- الفئة الثانية رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 448 ألف جنيه بدلًا من 439 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 458 ألف جنيه بدلًا من 449 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 468 ألف جنيه بدلًا من 459 ألف جنيه.

 

* اما السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 داخل السوق المصري تقدم بقيمة قدرها 269 الف جنيه، بدلًا من 259 الف جنيه.

 

2- تويوتا 

تويوتا بلتا 

وتأتى اسعار تويوتا بلتا فى مصر : 

- فئة بيلتا أكتيف بسعر 250 ألف جنيه بدلاً من 235 ألف جنيه 

- فئة بيلتا سمارت 290 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه 

 

3- لادا 

لادا جرانتا

* أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بالسوق المصري 

- الفئة الأولى مانيوال E1 لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 174 الف جنيه بدلا من 168 الف جنيه .

- الفئة الثانية أوتوماتيك E1 لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 194 الف جنيه بدلا من 194 الف جنيه .

- الفئة الثالثة أوتوماتيك E2 لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 204 الف جنيه .

 

4- سوزوكي 

سوزوكي إسبريسو

* عن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022  في فئتها الوحيدة، فقد ارتفعت من 148.900 ألف جنيه الي 149.900 ألف جنيه بزيادة تقدر بقيمة 1000 جنيه . 

 

*وياتى سعر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 ، الجديد كالتالى :

- الفئة الاولى من 211 ألف جنيه الي 214.900 ألف جنيه بزيادة 3900 جنيه.

- الفئة الثانية من 221 ألف جنيه الي 224.900 ألف جنيه بزيادة 3900 جنيه. 

- الفئة الأولي الجديدة بلونين بقيمة 229.900 ألف جنيه. 

- الفئة الثانية الجديدة بلونين بسعر 239.900 ألف جنيه . 

 

* أما عن سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 ، بفئتها الوحيدة ، فزاد سعر السيارة من 258.900 ألف جنيه ليصل إلى 263.900 ألف جنيه  بزيادة تقدر بقيمة 5000 جنيه.

 

* وجاءت اسعار الفئة الوحيدة من سوزوكي سياز موديل 2022 ، بسعر 264.900 ألف جنيه بدلاً من 262.900 ألف جنيه .

 

5- بيجو 

بيجو 5008

*اما عن اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2022 :

- الفئة أكتيف باك 579.990 ألف جنيه بدلاً من 575.990 ألف جنيه .

- الفئة أللور باك 629.990 ألف جنيه بدلاً من 625.990 ألف جنيه .

- الفئة GT  بسعر 704.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه .

- الفئة GT مقصورة حمراء 714.990 ألف جنيه بدلاً من 709.990 ألف جنيه .

 

* أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

- الفئة الأولى أوتوماتيك Active بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 372.990 جنيه، بدلًا من 362.990 جنيه، أي بزيادة بلغت 10 الاف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك Allure بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 402.990 جنيه بدلًا من 399.990 جنيه، أي بزيادة بلغت الفان جنيهًا.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك GT Line بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 439.990 جنيه بدلًا من 437.990 جنيه، أي بزيادة بلغت الفان جنيهًا.

 

* الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 301 موديل 2022 

- الفئة الأولى Active بيجو 301 موديل 2022  بقيمة قدرها 248.990 جنيه بدلًا من 245.990 جنيه، أي بزيادة قدرها 3000 جنيه.

- الفئة الثانية Allure  بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 277.990 جنيه بدلًا من 274.990 جنيه، أي بزيادة قدرها 3000 جنيه.

 

6- هيونداي

هيونداي النترا HD

* أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

- الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها GL 275 ألف جنيه بدلاً من 255 ألف جنيه.

- الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها 282 ألف جنيه بدلًا من 262 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها 295 ألف جينه بدلاً من 275 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2022 بقيمة قدرها 299 ألف جنيه بدلاً من 279 ألف جنيه.

 

7- شيفروليه

شيفروليه اوبترا

* شهدت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2022 زيادة سعرية جديدة

- فئة H/L بسعر 235 الف جنيه بدلًا من 224.500 جنيه

- فئة T/L الرابعة بسعر 241.500 جنيه بدلًا من 231.500 جنيه.

 

8- فيات

فيات تيبو

اما أسعار طرازات فيات تيبو 

- الفئة الأولى «A/T Entry» بسعر  279.9 ألف جنيه، بدلًا من 267.9 ألفًا .

- الفئة الثانية «A/T Mid» بسعر 319.9 ألف جنيه، بدلا من 309.9 ألفًا.

- فئة الهاشتباك «Entry» بسعر 299.9 ألف جنيه بدلا من 287.9 ألفًا.

- فئة الهاتشباك «H/L» بسعر 349.9 ألف جنيه بدلًا من 329.9 ألفًا.

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