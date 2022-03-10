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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والدة عمرو زكي: يعاني من حالة نفسية سيئة كونه مظلوم إعلاميا

صدى البلد

 

أكدت والدة عمرو زكي نجم الزمالك السابق أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة عقب الحادث الذي تعرض له.


وأضافت والدة عمرو زكي عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن نجلها يعاني من حالة نفسية سيئة كونه مظلوم إعلامياً.


وأكدت أنها لا تتابع كرة القدم باستمرار مؤكدة أن عمرو زكي حقق نجاحات في المشوار الكروي ويستحق أن ينال تقدير على أعلى مستوى.


وقال صابر زكي شقيق نجم الزمالك الأسبق إن شقيقه يعاني من حالة نفسية سيئة ولكنه لا يعاني مشاكل صحية.


وأوضح أن البلدوزر تعرض لظروف صعبة بعد حادث السير ولكنه سليم صحياً مؤكداً أن اللاعب لديه أزمة نفسية بسبب التجاهل الإعلامي.

 

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسمياً بالقلعة البيضاء

أعلن أحمد حسام ميدو أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأبيض الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.


وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن رئيس الزمالك بمجرد علمه بحالة عمرو زكي النفسية وافق على تعيينه كنائب لرئيس قطاع الناشئين.


وأكد ميدو أن عمرو زكي بحاجة للدعم النفسي من الجميع لأنه يمر بحالة نفسية سيئة.


وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن عمرو زكي من أطيب الشخصيات التي تعامل معها في مجال كرة القدم.


وأشار إلى أن عمرو زكي من أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم مؤكداً أنه يتواصل مع عمرو زكي هاتفياً ولكنه لا يرد على اتصالاته ونفس الحال مع عماد متعب ونجوم الكرة المصرية.


وقال:" هناك مجموعة من اللاعبين القدامى بالزمالك يتابعون حالة عمرو زكي ويتمنى أن يرد فقط على اتصالاتهم".

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