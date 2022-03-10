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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة وشريف.. جلسة لحسم انضمام نجمى الأهلى بين كيروش وجهازه

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني سيعقد  جلسة مع الجهاز المعاون له خلال الساعات المقبلة لإنهاء قائمة اللاعبين المحليين بعد إعلان المحترفين".

وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس  : "من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت علي بعض الاسماء منها الثنائي محمد أفشة ومحمد شريف لاعبا الفريق الأول بعد تألقهما في الفترة الأخيرة مع الأهلي والمساهمة في الانتصارات سواء في الدوري أو في مبارياته الإفريقية".

وواصل: "يدرس مسئولو منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش السفر فجر يوم 26 مارس إلى السنغال على متن طائرة خاصة ، والسفر مباشرة بعد مباراة الذهاب المنتخب أمام السنغال المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة ، والتوجه مباشرة إلى السنغال في رحلة طيران تستغرق 8 ساعات".

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