تعيش أزهى عصورها.. إنعام محمد على: حياة كريمة أضافت الكثير للمرأة المصرية

قالت المخرجة إنعام محمد على ، إن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيش عصرها الذهبى .



اضافت إنعام محمد على ، عن تفاصيل تكريمها باحتفالية يوم المرأة العالمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الاحتفالية امتازت بالتنظيم المميز الرائع والمنظمين على درجة عالية من الوعى الفنى الشديد المبهر .



وأشارت أنعام محمد على ، إلى أن قضايا تمكين المرأة بدأت تطرح بقوة فى أعمال الدراما وعلى سبيل المثال مسلسل أبو العروسة، وسلسلة حلقات " إلا أنا " الذين يطرحون قضايا المرأة ويسلطون الضوء على القضايا المجتمعية التى تخص السيدات بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة أضافت الكثير للمرأة المصرية وزيادة الوعى داخل القرى المصرية .