هل من زار قبر أبويه يوم الجمعة غُفر له وكُتب بارا؟.. الإفتاء تجيب

هل من زار قبر أبويه يوم الجمعة غُفر له؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي، حيث جاء في الشرع استحبابُ زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.

هل من زار قبر أبويه يوم الجمعة غفر له؟

وقالت الإفتاء في جواب: هل من زار قبر أبويه يوم الجمعة غفر له؟: فقد تواردت النصوص أنَّ مَن زار قبر أبويه كلّ جمعة غُفِرَ له وكُتبَ بارًّا: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".

وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل] اهـ.

وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2/ 135، ط. دار الفكر): [(قوله: أو في التعيين كيوم الجمعة) انظره مع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا»، وعن بعضهم أنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، وعن بعضهم: عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال القرطبي: ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة يوم السبت فيما ذكر العلماء، لكن ذكر في "البيان": قد جاء أنَّ الأرواح بأفنية القبور، وأنها تطلع برؤيتها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. (أقول): ويمكن الجواب عن الشارح بأنه عبر بالتعيين، فحاصل كلامه: أنَّ يوم الجمعة لا يتعين للزيارة فيه، إلا أنه وإن كان لا يتعين إلا أنه أفضل من غيره] اهـ.

دعاء للميت يوم الجمعة

اللهمّ ارحم من كان في دنياه رحيمًا بنا عطوفًا علينا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ أرحه من عذاب الدّنيا ونجّه من عذاب الآخرة، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة العف والغفران والرّحمة، اللهمّ زد في حسناته وتجاوز عن سيّئاته وامحها يا ربّ العالمين، وصلّ اللهمّ على سيدنا محمدّ على آله وأصحابه أجمعين.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترحم أبي وتغفر له، وتعافه وتعفُ عنه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، اللهمّ أبعد عنه العئاب، وأبعد عنه النّار إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ أدخله الجنة يوم القيامة واجمعه مع نبيّك الكريم، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.

أسقهم يا الله من ماء الجنة، اللهم إنا نستودعك موتانا فإنك تراهم ولا نراهم رب ارحمهم وآنس وحشتهم واجعلهم من سكان الفردوس الأعلى برحمتك يا رحيم.

يارب هب لموتانا من خير الجنة حتى يرضوا ويسعدوا، وأكرمهم برحمتك حتى الراحة والطمأنينة ، واغفر لهم ووسِّع مُدخلهم ، يا رب أنر قبور من كان ينير المكان اللهم اجعلهم في بهجةٍ وسرور ضاحكين مستبشرين في جنات النَّعيم.

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

رب إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهل الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمه إنَّكَ أنتَ الغفور الرَّحيم.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأنثانا.

يا الله مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّه علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تضلَّنا بعدَه.

يا رب أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، ربي أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهم ارحم ميتا ما زال في قلبي حيا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.